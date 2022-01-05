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北加亞裔警校學生 高速公路受槍擊身亡

記者劉先進／屋崙報導
北加州阿拉米達縣警警察學校一名28歲的學生，4日下午在屋崙高速路、靠近海灣大橋收費站附近，不幸遭遇槍擊身亡。圖為警方護送遺體到車上。（取自阿拉米達縣警推特視頻）
北加州阿拉米達縣警警察學校一名28歲的學生，4日下午在屋崙高速路、靠近海灣大橋收費站附近，不幸遭遇槍擊身亡。圖為警方護送遺體到車上。（取自阿拉米達縣警推特視頻）

北加阿拉米達縣警警察學校一名28歲的學生，4日下午在屋崙（Oakland，也譯奧克蘭）高工速路、靠近海灣大橋收費站附近，不幸遭遇槍擊身亡。事發時，受害者穿著便裝，乘坐的是私人車輛。他本來會在2月畢業、加入縣警。

警方知情人士告訴本報，這名學生是亞裔，但是否為華裔，還不能確定。

4日下午4時30分，加州公路巡警（CHP）接到報告，得知580公路80公路西行路段交匯處（即通往海灣大橋收費站的一條道路），發生一起交通事故。警方在車內發現一名受槍傷的男子。

阿縣縣警在官方推特上表示，這名警校學生，當時正開車往舊金山方向回家，結果遭遇槍擊。初步調查確定，在被槍擊後，車輛往左偏轉，撞向高速路護欄，造成事故。受害者被緊急送往當地一家醫院，因傷勢過重、不治身亡。警方尚未公布其身分。在警方調查期間，高速公路的一個路段被暫時關閉，但所有車道在4日晚上8時30前恢復開放。

縣警發布的一段42秒視頻顯示，警員排成兩排敬禮，護送推車上亞裔警校學生的遺體，進入縣警的麵包車。 遺體上披著一面美國國旗。

縣警推特說，副警長剛剛把年輕的警校新兵遺體裝好，從屋崙高地醫院（Highland Hospital）送往阿縣驗屍官辦公室檢驗。「我們對這起毫無意義的槍枝暴力事件，感到痛心和不安。」

目前沒有太多細節公布，也並無嫌犯被逮捕。還不清楚受害者是被有意針對還是在交火中被流彈隨機射殺。警方正在密切調查此事，知情者可撥打巡警調查熱線，707-917-4491。

北加州阿拉米達縣警警察學校一名28歲的學生，4日下午在屋崙高速路、靠近海灣大橋收...
北加州阿拉米達縣警警察學校一名28歲的學生，4日下午在屋崙高速路、靠近海灣大橋收費站附近，不幸遭遇槍擊身亡。圖為警方護送遺體到車上。（取自阿拉米達縣警推特視頻）

槍擊 亞裔 屋崙

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