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北加灣區警員截停中使用武力 非裔為白人2.6倍

記者劉先進／屋崙報導
車輛和行人被截停後，被認為是非裔的人，被搜查的比率是被認為是白人的2.4倍。（取自加州種族和身分分析諮詢委員會報告）
車輛和行人被截停後，被認為是非裔的人，被搜查的比率是被認為是白人的2.4倍。（取自加州種族和身分分析諮詢委員會報告）

加州種族和身分分析諮詢委員會（California Racial and Identity Profiling Advisory Board），最近發布加州警務工作中種族和身分分析的第五份年度報告。車輛和行人被截停後，非裔被搜查的比率是白人的2.4倍。警員對被截停的非裔，使用武力的比率，是被截停白人的2.6倍。

2020年，加州18個執法機構根據種族和身分分析法（RIPA）進行了數百萬次車輛和行人截停，報告對這些數據分析，是迄今為止全美最大和最全面的截停數據收集工作。根據RIPA法，所有州和地方執法機構將被要求在2023年4月1日前向州司法廳報告攔截數據。

除了對2020年的警務工作進行深入研究外，委員會的報告還包含一系列與警務工作有關的最佳做法建議，包括同意和監督搜查、藉口截停、基於社區的問責制、搜查程式、平民投訴以及與被認為是殘疾人或被認為是變性人的互動。總的來說，報告的發現，與前幾年數據中觀察到的，種族、性別和殘疾狀況的差異是一致的。

報告涵蓋加州18個執法機構在2020年的數據，包括州內最大的15個機構，如加州公路巡警，屋崙、舊金山、洛杉磯等地的警局。報告收集了大約290萬個車輛和行人截停的數據。截停數量比2019年的減少了26.5%，很可能是疫情所致。

車輛和行人被截停後，被認為是非裔的人，被搜查的比率是被認為是白人的2.4倍。總體而言，非裔被警員搜查次數，比白人多1萬8777次。此外，變性女性被搜查的比率，是被認為是雙性戀女性的2.5倍。

在截停結束，警員須報告結果，例如，沒有採取任何行動，給予警告，或罰單或逮捕。對於非裔，警官報告沒有採取任何行動的次數，是白人的2.3倍，這表明被認為是非裔的被攔截者中，有較高的比例實際上並未從事非法活動。

警員對被截停的非裔，使用武力的比率，是被截停白人的2.6倍。此外，警員對被認為有精神健康障礙的人使用武力的比率，是被認為沒有障礙的人的5.2倍。

交通違規截停中，與白人相比，被認為是西裔或非裔的人，因非機動車違章或設備違規（指違反與交通移動和控制有關的法規）而被攔截的比例更高。例如，西裔的人因車窗外設置障礙物違規而被攔截的比例，高出白人近2.5倍，非裔比白人高出1.9倍。

根據2019年美國社區調查的數據，與加權住宅人口估計值相比，被認為是非裔的，在截停數據中的比例高出10%，被認為是白人或亞裔的，截停比例分別低3%和9%。

2020年，加州18個執法機構根據種族和身分分析法（RIPA）進行了數百萬次車輛...
2020年，加州18個執法機構根據種族和身分分析法（RIPA）進行了數百萬次車輛和行人截停，報告對這些數據分析，是迄今為止全美最大和最全面的截停數據收集工作。（取自加州公路巡警官網）
加州2020年截停數量比2019年減少了26.5%，很可能是疫情所致。（取自加州...
加州2020年截停數量比2019年減少了26.5%，很可能是疫情所致。（取自加州種族和身分分析諮詢委員會報告）
2020年，加州18個執法機構根據種族和身分分析法（RIPA）進行了數百萬次車輛...
2020年，加州18個執法機構根據種族和身分分析法（RIPA）進行了數百萬次車輛和行人截停，報告對這些數據分析，是迄今為止全美最大和最全面的截停數據收集工作。（取自加州公路巡警官網）

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