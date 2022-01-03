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華人在家吃早餐 大巴撞進家中嚇傻 整個臥室都毀了

記者李榮／佛利蒙報導
黃潔宜（左）到現場會勘。（事主提供）
黃潔宜（左）到現場會勘。（事主提供）

人在家中坐，禍從外面來。住在佛利蒙的張冰、張志新一家，日前在家中廚房吃早餐時，一輛大巴士突然從房子的後面撞進家中，巨大的衝擊力直接碾毀了家中的一間臥室，所幸當時該間臥室沒有人在，張冰與張志新兩人在廚房因此並未受傷，逃過一劫，「真的是夠嗆了，就隔了一面牆，那房間整個毀掉了。」

屋主之ㄧ的龍國柱說，當時他自己不在現場，事發後趕回，現場滿目瘡痍。還好小舅子張志新與姪子張冰沒有受傷。事發後警察、消防隊、救護車很快就抵達現場處理，大巴士的司機可能也因為受傷，第一時間就被送走。

意外是發生在12月19日7時45分，事發的地點是佛利蒙一個移棟屋園區，龍國柱的房子是在園區內其中一個「court」，環境幽靜。沒想到大巴士從房子後面那一側撞進。

龍國柱表示，房子後面那一側是Automall Parkway，屬於大馬路，該路段並非直線，稍微有一點彎。先前鄰居家也曾被撞到過，不過那次傷害較小，只有影響到籬笆，肇事的車輛也屬於小型車輛，不是這次的大型巴士。但這次他們的意外非常嚴重，一間房間整個被撞毀，佛利蒙市政府來勘查後，也認定房子已經不能住人，目前大家只能暫時搬去與親戚同住。

他表示，由於是對方造成的意外，理論上對方保險公司會負責賠償，並且支付大家的酒店住宿費用。不過可能因為對方保險公司屬於比較小型的公司，聯絡較為不易，已經拖了許多天還在協調之中。整件意外發生至今已經約兩周，也讓他們的聖誕及新年假期幾乎泡湯，「人家是聖誕快樂，我們是差點在聖誕節變成無家可歸者。」

龍國柱說，移棟屋社區每個月都要繳地租，現在房子即使不能住人，地租也還是要照繳，碰上這種事情真的非常無奈。而且上次鄰居家發生汽車撞到籬笆的意外後，大家就已經向移棟屋園區提出建議，認為最好在靠近大馬路的那一側建築一道牆，降低意外發生的可能與造成的後果，不過當時不了了之。這次出現這麼嚴重的巴士撞進臥室的事件以後，希望園區能重新評估，給大家一個比較安全的生活。

龍國柱表示，自己來美國30多年，97年再搬到佛利蒙至今，從來沒碰過這種誇張汽車撞進家中的意外。期待有關單位都能重視，確保住家的安全。

事發現場照片可以看出，撞擊的力道相當猛烈。（事主提供）
事發現場照片可以看出，撞擊的力道相當猛烈。（事主提供）
大巴士從後院撞進，滿目瘡痍。（事主提供）
大巴士從後院撞進，滿目瘡痍。（事主提供）
事發現場是一個獨立屋園區，大巴士從後院撞上。（事主提供）
事發現場是一個獨立屋園區，大巴士從後院撞上。（事主提供）

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