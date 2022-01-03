我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球首家 蘋果市值一度破3兆美元 僅花16月增1兆

蘋果特斯拉助陣 道指史指締新猷

矽谷老婦剎車踩成油門 整車飛進段純貞牛肉麵店

記者江碩涵、孫愛薇／庫比蒂諾報導
肇事車輛的車頭和車牌也有些許毀損。（店家提供）
肇事車輛的車頭和車牌也有些許毀損。（店家提供）

開春上班第一天，南灣就出現汽車撞入店內的離奇車禍。事件發生在3日中午用餐時刻，一位婦人在庫比蒂諾永和超市廣場停車時，誤把剎車踩成油門，一時緊張下，又再多踩了一次油門，整台車撞入才開幕不到一個月的「段純貞牛肉麵店」，幸好當時店家公休，沒人在店內，否則按照店內毀損程度，後果不堪設想。

加州段純貞牛肉麵代理商Rommie（蔡勳璽）表示，整起事件發生在3日中午，據當事人敘述，當時她想停車，不小心把剎車踩成油門，車子先是整台撞上人行道，她一時緊張下，想煞住車，沒想到又再踩了一次油門，整台車就「飛」進店內，撞壞牆壁和桌椅。

「段純貞牛肉麵店」現場慘不忍睹，鐵門窗被撞變形，桌椅撞飛破裂，殘骸散落一地。

Rommie表示，幸好老婦人沒事，但受到很大的驚嚇，老婦人也非常有道義的留下個人資料和保險資料，現在全部都交由雙方保險公司處理。他表示，不過店內毀損滿嚴重的，需要木工裝潢來重新整修，短時間無法讓客人內用，只能先做外帶，1月4日開始店內就提供客人外帶，要等店內裝潢完全恢復才會重新開放內用，預計要兩、三周以上裝潢才可能完全恢復。

「段純貞牛肉麵店」開幕不到一個月，就碰上飛來橫禍。Rommie說：「開業至今碰上這些事的確心很累，誰能比我慘！」他說，但遇到事情就是要認真處理，兵來將擋，水來土掩，事情照著順序慢慢處理好，也幸好老婦人願意面對責任，留下保險資料，且店內公休沒有客人在用餐，否則意外將更嚴重。

「段純貞牛肉麵店」被車撞到桌椅翻覆變形，現場慘不忍睹。（店家提供）
「段純貞牛肉麵店」被車撞到桌椅翻覆變形，現場慘不忍睹。（店家提供）
「段純貞牛肉麵店」被車撞到桌椅翻覆變形，現場慘不忍睹。（店家提供）
「段純貞牛肉麵店」被車撞到桌椅翻覆變形，現場慘不忍睹。（店家提供）
「段純貞牛肉麵店」被車撞到整間店面呈現半毀狀態，目前只提供外帶，要等修復好才能內...
「段純貞牛肉麵店」被車撞到整間店面呈現半毀狀態，目前只提供外帶，要等修復好才能內用。（店家提供）
老婦人從此處整台車撞上去，鐵門窗都變形了。（店家提供）
老婦人從此處整台車撞上去，鐵門窗都變形了。（店家提供）

保險 加州 車禍

上一則

屋崙「藍天使」慶元旦 不忘巡邏護華埠

延伸閱讀

矽谷富人多 第二棟住宅銷售破紀錄

矽谷富人多 第二棟住宅銷售破紀錄
北加矽谷政府推加強針令 疫情恐比去年冬天更糟糕

北加矽谷政府推加強針令 疫情恐比去年冬天更糟糕
矽谷國王大道開發成景觀美化大道 沿途居民反對

矽谷國王大道開發成景觀美化大道 沿途居民反對
矽谷聖市土狼出沒 市府發安全警告

矽谷聖市土狼出沒 市府發安全警告
谷歌矽谷總部擴建 龍鱗太陽能板吸光又吸睛

谷歌矽谷總部擴建 龍鱗太陽能板吸光又吸睛

熱門新聞

Billy一家在太浩湖高級酒店度過難忘的聖誕。（Billy Chen提供）

暴風雪襲太浩 華人受困寸步難行「難忘白色聖誕」

2021-12-28 02:20
培根法是最受民眾關注的加州2022年新法。（美聯社）

加州民生新法2022上路 「培根法」最受關注

2021-12-31 00:05
個人財務公司「Credit Karma」研究發現，半數美國勞工表示，疫情促使他們重新評估自己的工作或職業。(美聯社)

灣區爆大離職潮 原因沒那麼簡單

2021-12-28 02:17
太浩湖地區深陷積雪中，官員呼籲遊客暫時莫前往。 （美聯社）

太浩湖面雪逾6呎 創50年紀錄

2021-12-30 13:15
加州新冠住院人數增加速度前所未有，灣區醫院暫未超出負荷。（美聯社）

加州新冠住院人數 增速前所未有 專家：下周更不安全

2021-12-31 02:20
查克柏格夫婦最近在夏威夷考艾島買進更多土地。（美聯社）

查克柏格1700萬買夏威夷水壩地 致命洪水曾奪7命

2021-12-30 13:24

超人氣

更多 >
別再看確診數？佛奇：住院率更能表明Omicron嚴重程度

別再看確診數？佛奇：住院率更能表明Omicron嚴重程度
Omicron較不致命關鍵？研究：易感染喉嚨而非肺部

Omicron較不致命關鍵？研究：易感染喉嚨而非肺部
台積電到底有多缺工？ 從台南市區街景就能看出來

台積電到底有多缺工？ 從台南市區街景就能看出來
5核武國領袖聲明：核戰爭打不贏也打不得

5核武國領袖聲明：核戰爭打不贏也打不得
疫情失業反創傳奇 她開麵包店賺翻

疫情失業反創傳奇 她開麵包店賺翻