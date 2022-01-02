變種病毒傳播力超強 聖縣確診人數飆升

衛生局呼籲民眾積極檢測新冠肺炎，並接種疫苗與加強針。（記者李榮／攝影）

Omicron變種病毒傳播能力非常強大，也讓公衛系統嚴陣以待。相較於先前一度逐漸消減的確診人數，近來聖他克拉拉縣的確診人數大飆升，依照12月31日公布的最新數字顯示，聖他克拉拉縣7天平均確診數高達651件，而專家也呼籲未來數周將持續警戒，應變可能的大爆發。由於許多人都在假期出遊拜訪親友、聚會同歡，也增加了病毒傳播的可能，聖他克拉拉縣府衛生局呼籲，如果民眾在節日假期和不同住的家人聚會，或是出行後返回聖縣居住地，無論是否已經完整接種了疫苗 ，甚至接種了加強劑，都「強烈建議」去做新冠肺炎檢測 。

衛生局表示，許多在外地或者外州工作或唸書的家人可能在節日假期移動，如果民眾身體出現任何症狀，就算是輕微的流鼻水也不可輕忽，才能避免病毒的傳播，「無論疫苗接種狀況如何，您必須遵循居家隔離措施，以防止疾病傳播。大多數患有新冠肺炎的人士輕症，可以在家中康復。」

衛生局提醒，如果民眾感覺到生病，除了檢測以外，也要密切留意症狀，如果症狀惡化則必須就醫。若是症狀惡化、且患者已年滿60歲或以上，或者患有心臟病、肺病或腎病、糖尿病、高血壓或免疫系統減弱等症狀，則更是應立即致電醫生。發現不適後請勿上班、上學或去公共場所，避免病毒進一步在社區散播。

縣府表示，生病者一定要留在家裡；任何感到不適的人，即使是喉嚨痛、咳嗽、流鼻涕等輕微的症狀，也要留在家裡，與他人隔離並做檢測。確診者必須要在從症狀首次出現以來10天後，並且在未服用退燒藥的情況下不發燒24小時、其他症狀改善後才能解除自我隔離。如果確診但沒有症狀，在第一次陽性檢測以來10天後，可以與他人相處、接觸。

衛生局也表示，為了面對新一波的疫情，新的衛生命令要求在某些高風險環境的工作者必須接種新冠疫苗加強劑。根據最新的衛生命令，在專業護理設施、長期照護設施、成人日間護理設施、記憶護理設施、提供醫療保健的設施（例如醫院、診所、醫療辦公室、洗腎中心等），以及醫療急救人員、或者在監獄和其他懲教的設施、集合居住的庇護所等高風險環境中工作者，都必須在1月24日前完成疫苗接種，並且接種加強劑，而且衛生命令並不會允許豁免。

聖他克拉拉縣府再次表示，對於新冠肺炎的檢測是免費的，不需要保險。民眾可以到住家附近的藥局做檢測，或是上聖縣網站 www.SccFreeTest.org 登記。