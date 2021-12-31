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舊金山田德隆 去年緝毒 「芬太尼」破紀錄

記者李怡 / 舊金山報導
2021年舊金山警方在田德隆地區( Tenderloin) 緝獲了56.2磅芬太尼，是2020年緝獲的合成阿片類毒品的五倍。（圖片由舊金山警察局提供）
2021年舊金山警方在田德隆地區( Tenderloin) 緝獲了56.2磅芬太尼，是2020年緝獲的合成阿片類毒品的五倍。（圖片由舊金山警察局提供）

根據舊金山警察局（SFPD）周四（30日）公佈的數據， 2021年在田德隆地區( Tenderloin) 緝獲了56.2磅芬太尼，是2020年緝獲的合成阿片類毒品的五倍。

舊金山警方周四晚發布的一份長達71頁的聲明中說，「值得重視的是，在2021過去的一年裡，舊金山街道上氾濫的芬太尼數量是史無前例的。」聲明稱2020年從田德隆區繳獲了11.9磅芬太尼，截至今年12月26日共查獲了56.2磅。緝獲了超過2.2磅的大麻、12.6磅的海洛因和20.8磅的甲基苯丙胺。

援引舊金山首席法醫於12月15日發布的意外過量報告稱，芬太尼是舊金山因毒品注射過量而死亡的罪魁禍首。 SFPD表示，與芬太尼相關的過量用藥死亡人數，佔全市用藥過量死亡人數的73%。

舊金山警方表示，芬太尼過量致死量，目前處於歷史上前所未有的高水平，甚至超過COVID-19 的致死率。這種合成阿片類藥物的效力是嗎啡的80到100倍，極易上癮。而且還被用作假藥製作，每5個假藥中就有2個含有潛在的致死劑量，還曾作為處方藥，在線非法出售給毫無戒心的買家。舊金山警方稱，對非法吸毒販毒的治理刻不容緩。

舊金山 毒品 警察

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