加州民生新法2022上路 「培根法」最受關注

培根法是最受民眾關注的加州2022年新法。（美聯社）

由培根帶領一系列新法律從新年元旦開始生效的情形並不多見，即便在以進步派作風著稱的加州 也是頭條新聞。

加州2022年元旦將開實施的一系列新法包括維護雇員權益、保護尋求墮胎婦女、保護抗議者不受警察 傷害、避免兒童受到商店陳列的性別影響、進一步減輕刑罰以減少大規模監禁等。這些新法中有多項創下全美首例，包括最低時薪 調高至15元、保護倉庫員工不受配額限制，強制按小時支付成衣勞工薪資、要求商品陳列不分性別等。

培根是怎麼一回事？

培根製造法案由加州選民於2018年投票通過，為養豬業制定了全美最嚴格的生活空間規定，加州養豬業雖然提出訴訟，卻以失敗告終。現在，超市和餐廳業者已提出訴訟要求這項法律延後28個月執行，包括共和黨和民主黨兩黨的立法委員在內的批評者，也呼籲將這項法律延後到2024年再執行。不過，加州已允許可繼續銷售按照舊規定加工的豬肉，支持者表示，這個作法應可緩解任何短缺和價格飆漲的現象。

最低時薪15元

加州是美國第一個將最低時薪調高至15元的州，適用於員工人數超過25人的企業。不過，華府和加州許多城市的最低時薪都已超越這個里程碑。員工人數不到25人的企業最低時薪也將調高為14元，2023年元旦會再調高元至15元，此後每年會依通貨膨脹做調整。

住房與遊民

加州州長紐森（Gavin Newsom）9月輕鬆在州長罷免選舉中勝出後，承諾會加倍努力解決可負擔住房和相關的遊民問題。數日後，他批准兩項規避地方分區條例的措施，一是允許地方政府將大眾交通站附近的社區重新畫分為最多可興建十個住房單位的區域，二是批准各市獨棟屋土地可增蓋最多四個住房單位。

保護雇員

加州是美國第一個禁止倉庫零售商，例如亞馬遜，解雇未達到配額要求的雇員的州，它同時也是美國第一個要求成衣業按小時支付雇員薪水的州。此外，加州還擴大了一項2018年通過的法律，禁止職場涉及種族、宗教、性別、性取向歧視的事件進行私下和解。

教育

在20多項關於高等教育的新法律中，有兩項是為協助社區大學學生更容易轉入公立大學，一項簡化了被稱為「迷宮」的申請過程，另一項要求社區大學課程的編號必須與四年制大學課程編號相同，以減少混淆。

回收與垃圾

加州擴大現行法律，從元旦起，外賣餐廳除了可以提供一次性吸管之外，還可以提供番茄醬和芥末等一次性調味包、刀叉湯匙等餐具，但都必須應顧客要求才能提供。

一項被加州監管單位稱為「30年來垃圾收集最大改變」的法律也將從元旦起生效，這項法律是在2016年通過，要求地方政府提供有機物回收服務給所有居民和企業，並分階段要求企業和大型食品生產商將未售出的食品分發給有需要的加州人。

不分性別的商品陳列

加州是美國第一個要求擁有500名以上雇員的大型百貨公司以不分性別的方式陳列商品，例如玩具和牙刷。傳統服裝分類並不受這項法律影響，但必須提供一個不分性別的展示區，陳列合理選擇。不過，這項法律要到2024年元旦才會開始執行。

警務限制

加州通過多項限制警察使用武力的法律，包括限制警察對抗議者射擊橡皮子彈、禁止採取一種可導致死亡的制伏方式、規定警察何時才有義務進行干預，以防過度使用武力。加州還將警察的最低年齡從18歲提高到21歲。