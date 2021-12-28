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北加矽谷政府推加強針令 疫情恐比去年冬天更糟糕

記者王子涵╱聖荷西報導
聖縣衛生局長柯迪曾警告，Omicron病毒將迅速「淹沒」聖縣。（記者王子涵╱攝影）
聖縣衛生局長柯迪曾警告，Omicron病毒將迅速「淹沒」聖縣。（記者王子涵╱攝影）

聖他克拉拉縣衛生局長柯迪（Dr. Sara Cody）28日表示，聖縣醫療、護理、遊民庇護所和懲教中心的員工，需在明年1月24日之前施打加強針。

這項加強針令將對超過15萬名聖他克拉拉縣政府工作者生效。儘管目前聖縣的住院率仍未看到明顯上升，但柯迪預計這一數字將會在不久後增加。她表示，加強針令會有效緩解醫療系統面對的巨大壓力。

「聖他克拉拉縣的新冠病例在急劇上升。」柯迪說，「絕大部分是由Omicron變種病毒引起的。」

聖縣加強針令是在加州政府要求的基礎上更進一步。22日，加州政府呼籲所有醫療工作者施打加強針。周一（27日），康曲柯士達縣也頒布了相似的疫苗令，更將執法人員以及消防員也包括進來。

聖荷西市長李卡多（Sam Liccardo）21日也向市議會提議，進入市屬辦公或活動設施的雇員和遊客，疫苗需施打第三針即加強針。聖荷西市議會將在下個月對該提議進行投票。

12月中旬，柯迪就警告說，Omicron病毒將迅速「淹沒」整個聖縣，而目前的數據的確證實了她的預測。聖縣的感染病例由16日單日確診250例增長到23日單日確診超過1000例。

整個灣區也呈現出被Omicron病毒淹沒的態勢。同樣在28日，加州公共衛生部門表示，Omicron病毒的感染數已經超過今夏德爾塔（Delta）病毒爆發時的最高值。柯迪表示，目前的情況可能要比上個冬天所經歷日均確診2000例的情況更加糟糕。

Omicron 加州 疫苗

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