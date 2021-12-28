我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

涉發布煽動刊物 何韻詩等立場新聞6高層遭捕

CDC最新研究：Omicron潛伏期約3天 重複感染機率高

北加東灣無人機破獲最大非法大麻案 7華裔嫌犯投降

記者劉先進／都布林報導
阿拉米達縣警特別調查組偵探洛佩茲，正在操作無人機。（記者劉先進 ／攝影）
阿拉米達縣警特別調查組偵探洛佩茲，正在操作無人機。（記者劉先進 ／攝影）

阿拉米達縣警飛行組首席飛行員哈斯拉（Rick Hassna），特別調查組偵探洛佩茲（R.H. Lopez）表示，阿縣無人機組，目前是全美最繁忙、活躍的機組之一，執行搜尋嫌犯、尋找失蹤者，救災等任務。今年9月底，無人機協助縣警突襲破獲了加州史上最大的非法大麻案，指揮7名嫌犯投降，走出大麻倉庫，降低衝突。

而知情人士此前曾向本報確認，這7人均為華裔。

從2014年開始，團隊只有2架無人機，到如今的80多架，共29個飛行員，經歷頗多。2014年阿縣啟動無人機項目時，有頗多障礙。聯邦航空管理局（FAA）一開始反對無人機，阿縣要完成很多書面工作。須向FAA報告每一起使用無人機的情況，並得到批准，但速度慢。比如，有人搶劫開槍，需無人機緊急幫忙，FAA可能第二天早上批准。縣警促使FAA做出改變，開發移動程式，輸入地址、飛行高度，即可緊急批准使用。

縣警購買的第一架無人機價值4萬，執行一、兩次任務，在風中穩定性不好，左搖右晃，結果被吹走。後來，縣警找到中國的大疆公司，以700到1500元購買一批無人機，相機和飛行穩定性提升不少。功能也增加，若無人機和飛行員失去信號，會停留在原地，若3秒鐘還連接不上，會飛回來。無人機還安裝熱像儀，可晚上拍攝。阿縣曾利用無人機搜尋一位在野外失蹤的年長女士。女子在野外過夜12小時，瀕臨死亡。無人機透過熱像儀搜尋到女子後，她被搶救回來。

哈斯拉說，有的無人機有高清攝像頭，還有揚聲器。某些情況下，通緝犯藏在屋內，縣警會打破玻璃，讓無人機飛入，確定他是否佩戴武器，避免警員貿然闖入、發生危險。有的無人機可3D繪圖。比如，有警員捲入槍擊，無人機拍攝犯罪地區的多張圖片，拼接三維模型。山火肆虐時，北加不少地方損失嚴重。無人機製作3D地圖，讓受災的民眾登錄網站，查看財產損失情況。

哈斯拉表示，一些民選官員擔心，無人機會監控社區、侵犯隱私等。但實際並非如此，阿縣無人機執行很多任務，目前從未收到一起相關投訴。

阿拉米達縣警飛行組首席飛行員哈斯拉（右），特別調查組偵探洛佩茲（左），無人機組技...
阿拉米達縣警飛行組首席飛行員哈斯拉（右），特別調查組偵探洛佩茲（左），無人機組技術員薩德勒（中，Lillian Sadler），向記者展示無人機。（記者劉先進 ／攝影）
阿拉米達縣警飛行組的無人機團隊，為全美最活躍。（記者劉先進 ／攝影）
阿拉米達縣警飛行組的無人機團隊，為全美最活躍。（記者劉先進 ／攝影）
阿拉米達縣警飛行組首席飛行員哈斯拉（左），特別調查組偵探洛佩茲（右）表示，無人機...
阿拉米達縣警飛行組首席飛行員哈斯拉（左），特別調查組偵探洛佩茲（右）表示，無人機曾在破獲加州非法大麻種植案中執行任務。（記者劉先進 ／攝影）

大麻 加州 山火

上一則

暴風雪襲太浩 華人受困寸步難行「難忘白色聖誕」

延伸閱讀

警方商場開槍射嫌犯 誤擊斃無辜少女 現場視頻公布

警方商場開槍射嫌犯 誤擊斃無辜少女 現場視頻公布
洛市警方公開畫面 少女商場試衣被警員執法時流彈誤殺

洛市警方公開畫面 少女商場試衣被警員執法時流彈誤殺
「空城計」、無人機與治安

「空城計」、無人機與治安
華商楊子忠7.5萬元捐屋崙華埠促進會 助警方買無人機

華商楊子忠7.5萬元捐屋崙華埠促進會 助警方買無人機
維護治安 華促會為警添無人機 覆蓋屋崙5區

維護治安 華促會為警添無人機 覆蓋屋崙5區

熱門新聞

桑尼維爾獨棟房比開價近百萬成交。（取自地產網站）

桑尼維爾獨棟房比開價近百萬成交

2021-12-24 19:50
桑尼維爾獨棟房比開價多出近百萬元成交。（取自地產網站）

桑尼維爾獨棟房 比開價高近百萬元成交

2021-12-25 02:16
Billy一家在太浩湖高級酒店度過難忘的聖誕。（Billy Chen提供）

暴風雪襲太浩 華人受困寸步難行「難忘白色聖誕」

2021-12-28 02:20
北加州漢堡德縣發生芮氏6.2地震，超市商品掉滿地，一片狼藉。（取自推特）

北加規模6.2地震 隆隆聲持續20秒

2021-12-21 02:18
衛生官員指出，舊金山的Omicron病例數量過去一周增加了超過一倍。（Getty Images）

「Omicron裝了加速器」金山確診病例 5天內增1倍

2021-12-22 00:40
加州心理健康等新法律將於1月1日生效。（電視新聞截圖）

最低工資、精神健康、交通安全…加州新法要來了

2021-12-26 02:18

超人氣

更多 >
為何中擴大「西安封城總禁足」 美卻「砍半染疫隔離期」？

為何中擴大「西安封城總禁足」 美卻「砍半染疫隔離期」？
IKEA餐廳「常客滿原因」竟不是肉丸 內行人揭獨特優勢

IKEA餐廳「常客滿原因」竟不是肉丸 內行人揭獨特優勢
紐約急診室醫師：接種疫苗 Omicron症狀溫和像感冒

紐約急診室醫師：接種疫苗 Omicron症狀溫和像感冒
紐時：新冠疫苗普及後 年輕人、白種人染疫死亡率升高

紐時：新冠疫苗普及後 年輕人、白種人染疫死亡率升高
影／女子搭機跟同航班乘客起口角 賞對方耳光又吐口水

影／女子搭機跟同航班乘客起口角 賞對方耳光又吐口水