北加東灣無人機破獲最大非法大麻案 7華裔嫌犯投降

阿拉米達縣警特別調查組偵探洛佩茲，正在操作無人機。（記者劉先進 ／攝影）

阿拉米達縣警飛行組首席飛行員哈斯拉（Rick Hassna），特別調查組偵探洛佩茲（R.H. Lopez）表示，阿縣無人機組，目前是全美最繁忙、活躍的機組之一，執行搜尋嫌犯、尋找失蹤者，救災等任務。今年9月底，無人機協助縣警突襲破獲了加州 史上最大的非法大麻 案，指揮7名嫌犯投降，走出大麻倉庫，降低衝突。

而知情人士此前曾向本報確認，這7人均為華裔。

從2014年開始，團隊只有2架無人機，到如今的80多架，共29個飛行員，經歷頗多。2014年阿縣啟動無人機項目時，有頗多障礙。聯邦航空管理局（FAA）一開始反對無人機，阿縣要完成很多書面工作。須向FAA報告每一起使用無人機的情況，並得到批准，但速度慢。比如，有人搶劫開槍，需無人機緊急幫忙，FAA可能第二天早上批准。縣警促使FAA做出改變，開發移動程式，輸入地址、飛行高度，即可緊急批准使用。

縣警購買的第一架無人機價值4萬，執行一、兩次任務，在風中穩定性不好，左搖右晃，結果被吹走。後來，縣警找到中國的大疆公司，以700到1500元購買一批無人機，相機和飛行穩定性提升不少。功能也增加，若無人機和飛行員失去信號，會停留在原地，若3秒鐘還連接不上，會飛回來。無人機還安裝熱像儀，可晚上拍攝。阿縣曾利用無人機搜尋一位在野外失蹤的年長女士。女子在野外過夜12小時，瀕臨死亡。無人機透過熱像儀搜尋到女子後，她被搶救回來。

哈斯拉說，有的無人機有高清攝像頭，還有揚聲器。某些情況下，通緝犯藏在屋內，縣警會打破玻璃，讓無人機飛入，確定他是否佩戴武器，避免警員貿然闖入、發生危險。有的無人機可3D繪圖。比如，有警員捲入槍擊，無人機拍攝犯罪地區的多張圖片，拼接三維模型。山火 肆虐時，北加不少地方損失嚴重。無人機製作3D地圖，讓受災的民眾登錄網站，查看財產損失情況。

哈斯拉表示，一些民選官員擔心，無人機會監控社區、侵犯隱私等。但實際並非如此，阿縣無人機執行很多任務，目前從未收到一起相關投訴。