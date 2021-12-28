寒流襲灣區 舊金山氣溫將降至40度以下

灣區本周有寒流來襲，舊金山氣溫將降至40度以下。（美聯社）

寒流來襲，灣區 正在為迎接未來幾天的寒冷和更多的降水做準備；在這之前，氣象學家預計本周中期將有較晴朗的天氣。

隨著更冷的溫度開始進入該地區，預計周二（12月28日）整個上午會有零星的陣雨。預報員說，大多數地區可能會看到四分之一英寸的降雨，一些地區在周三會有更多的降雨。

雨水將是 「零星的，在整個地區或有或無。」國家氣象局氣象學家加斯（Roger Gass）說：「不是各地都會得到同樣的雨量。」

預計周一（12月27日）晚灣區會大幅降溫，大部分地區的溫度在25度以上到35度左右。

根據氣象局的數據，舊金山 市中心的溫度可能會在周二早上降到40度以下，這是2017年之後從未發生過的，當時的氣溫達到了39度。

加斯說：「大家應該多加注意，千萬留意一下你的寵物和各個家人與朋友。」

他還說，本周末被雪覆蓋的3000英尺以上的較高山峰，可能在周一和周二早上看到另一層白色雪末。聖他克拉拉縣的漢彌頓山是周末下雪的地方之一。加斯說，1500英尺以下的山丘和山脊也有可能在周二早上出現小雪。

周二晚些時候到周三（12月29日），該地區的低海拔地區將重新出現較大的降雨，一些較高的山峰將出現積雪。灣區預測將有大約四分之一到半英寸的雨量。

「那時，因為有更溫暖、潮濕的空氣進入，我們將看到雪線開始上升，」加斯說。

天氣狀況應於星期三開始變得乾燥。