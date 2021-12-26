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Made in the USA 逆勢突圍 成衣商陳陽明獲台商磐石獎

李榮
蔡英文總統親自在台北頒獎。（取自僑委會網站）
蔡英文總統親自在台北頒獎。（取自僑委會網站）

中華民國台灣經濟部、僑務委員會及中華民國全國中小企業總會共同舉辦的第30屆國家磐石獎暨第23屆海外台商磐石獎，月前在台北舉行頒獎典禮，今年共8家海外台商企業獲獎，其中一家為舊金山灣區僑領陳陽明經營的「Landway International Corporation」。總統蔡英文也親臨頒獎，除肯定中小企業對台灣經濟的重要貢獻外，也感謝在海外奮鬥的台商提升台灣的國際地位。

陳陽明曾任北美洲台灣商會聯合總會副總會長、慈善委員會主任委員、舊金山灣區台灣商會會長，目前是僑務促進委員、北美洲台灣商會聯合總會諮詢委員、舊金山灣區台灣商會資深顧問。僑委會指出，陳陽明不僅在僑社義務服務，更不忘回饋社會，協助推展僑民外交，提升台灣國際能見度。包括參與從2015年響應世台基金會共同發起「為小難民送衣度寒冬」慈善活動、2016年國際難民援助計畫，在土耳其、希臘、奧地利捐贈兒童夾克、2020年募集救災物資援助宏都拉斯風災等善行義舉，「獲獎乃實至名歸，也是海外台商的典範。」

陳陽明領獎後返回灣區，駐舊金山辦事處處長賴銘琪也前往當面祝賀陳陽明，稱讚他穩紮穩打經營企業，行有餘力又不忘協助駐處捐助需要幫助的鄰國物資、共同推展國民外交。金山灣區僑教中心主任閻樹榮也表示，肯定陳陽明積極參與僑社與公益活動，一直秉持取之於社會回饋於社會的精神，貢獻力量，也發揮台灣人飲水思源的傳統美德。

陳陽明經營的公司「大道國際(股)公司」成立於1995年，總公司在東灣海沃。陳陽明表示，當時是發現全美八成成衣都是進口於海外，因此決定以「Made in the USA」的概念，逆市而行。產品訴求小量彈性客製化生產，憑藉著消費者對傳統美國製造的服裝耐用、精實及可靠的品質，逐漸立足在北美的成衣市場。

2008年次貸金融危機時，陳陽明的公司靠著堅強的體質挺過寒冬，還轉型成大型物流倉儲中心。同時，產品也繼續秉持獨特的設計風格與流行元素，加上便利採購、尺寸混搭、免費運送，強調附加價值等特色，並且以自有品牌商品形象，致力開創「藍海市場」。

這次獲得海外台商磐石獎，陳陽明表示，能獲得殊榮備感榮幸，也特別感謝僑委會的鼓勵與支持、關心，並長期協助在海外的僑胞。陳陽明進一步指出，目前全球遭受新冠肺炎疫情衝擊，美國產銷市場固有的模式正慢慢轉變，台灣廠商一般來說多在經營OEM代工生產，他鼓勵台商現在可趁著市場轉變的時機進軍美國，一同共享「藍海大餅」。

陳陽明（中）獲得海外台商磐石獎。（僑教中心提供）
陳陽明（中）獲得海外台商磐石獎。（僑教中心提供）
Landway以自有品牌，成功立足於北美洲的成衣供應。（記者李榮／翻攝）
Landway以自有品牌，成功立足於北美洲的成衣供應。（記者李榮／翻攝）

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