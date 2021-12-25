我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疑調虎離山 王力宏在防疫旅館拖到晚上 雇保全逃回家

研究發現：新冠病毒會蔓延至所有器官且持續數月

金山灣區多市聖誕槍響　三死一重傷

編譯組／灣區25日電
聖誕及前夕，灣區幾個城市發生命案，均為槍擊案。（電視新聞截圖）
聖誕及前夕，灣區幾個城市發生命案，均為槍擊案。（電視新聞截圖）

聖誕節及聖誕夜灣區多個城市發生槍擊案，多人中彈不治。

中半島東巴洛阿圖市，周五（12月24日）晚上11點33分， Beech街900號街區的Shotspotter槍擊警報器被激活，東巴洛阿圖警方立即作出反應。接警人員發現一輛車衝破圍欄，撞到了一戶人家的前廊。車內發現有一名22歲的男子，他已沒有反應，可能受了傷。警員將該男子從車中救出進行急救，並注意到他似乎受到了槍傷。警方說，受害者被送往醫院，在那裡他因傷勢過重而死亡。截至周六上午，該男子的身份尚未公布。

東灣屋崙警方說，周五晚上在Merritt湖邊的湖濱大道1400街區，一名屋崙居民被槍殺。據警方稱，周五晚上8點15分左右，警察在湖濱大道發現了這名男子，他身上有槍傷。消防員和救護人員試圖搶救該男子，但他在醫院死亡。在他的家人得到通知之前，這名男子的名字不會被公布。屋崙警方的兇殺案調查人員已作出反應，接手調查這起槍擊案。任何知情者請與兇殺科聯系，電話是(510) 238-3821，或撥打舉報電話(510) 238-7950。

南灣庫比蒂諾，聖誕節當天即周六（12月25日），警方發現一名男子在一棟住宅外被槍殺。聖他克拉拉縣警長在一份聲明中說，警員們於淩晨4點08分趕到Farallone Drive附近的Patric Court，處理一個來自一戶人家的非法入侵電話報警。當警員到達時，發現一名男子身上至少有一處槍傷。聖他克拉拉縣消防員也趕到現場並提供了緊急治療，但該男子被宣布當場死亡。目前沒有導致槍擊事件情況的更多信息。該男子的身份不詳，有待通知其親屬。任何知情者可撥打警長辦公室電話408-808-4500，或撥打調查部門的匿名舉報電話408-808-4431，或發送電子郵件至 [email protected]

在東灣丹維爾市，加州公路巡警CHP官員說，周四（12月23日）晚上，有人報告在Crow Canyon路附近的I-680北行線上發生槍擊事件，警官於晚上10點作出反應。據稱，當時有兩個人在一輛黑色Nissan Rogue車中，在I-680公路上向北行駛，另有一輛車開到Nissan車旁，向Nissan車和車上的人開火。CHP官員說，當時開了好幾槍，Nissan車的司機被幾顆子彈擊中，Nissan車內的乘客則未受傷。 Nissan車的司機被送往醫院，傷勢嚴重。CHP官員周五下午早些時候沒有說受害者的身分。在警察調查槍擊事件時，北行的I-680公路關閉了大約三個小時。

槍擊 Nissan 屋崙

上一則

矽谷聖市土狼出沒 市府發安全警告

下一則

師大北美基金會成立 明年迎百年校慶

延伸閱讀

勁球獎彩券作聖誕禮 送親友討個好彩頭

勁球獎彩券作聖誕禮 送親友討個好彩頭
賽車場聖誕燈光秀 駕車巡遊星河璀璨

賽車場聖誕燈光秀 駕車巡遊星河璀璨
賽車場聖誕燈光秀 駕車巡遊星河璀璨

賽車場聖誕燈光秀 駕車巡遊星河璀璨
英女王聖誕演說憶親王 歡迎家族所有新成員

英女王聖誕演說憶親王 歡迎家族所有新成員
英女王聖誕演說憶親王 歡迎家族所有新成員

英女王聖誕演說憶親王 歡迎家族所有新成員

熱門新聞

桑尼維爾獨棟房比開價近百萬成交。（取自地產網站）

桑尼維爾獨棟房比開價近百萬成交

2021-12-24 19:50
南聖荷西梅西百貨晚間傳出偷竊集團事件。警調人員迅速趕到現場制止。(Google地圖)

8男群竊南聖荷西梅西百貨 店員抵抗雙方爭鬥

2021-12-19 18:32
加州處於缺水乾旱狀態，供水短缺問題嚴重。預期元月將推出限制戶外用水政策。(美聯社)

加州下月擬限室外用水 違者日罰500元

2021-12-20 02:18
北加州漢堡德縣發生芮氏6.2地震，超市商品掉滿地，一片狼藉。（取自推特）

北加規模6.2地震 隆隆聲持續20秒

2021-12-21 02:18
全美第一昂貴郵遞區號在灣區阿瑟頓，環境優美宜人。圖為阿瑟頓市內一處公園。(圖取自阿瑟頓城鎮官網)

矽谷灣區房價最高3郵區 阿瑟頓最便宜也要985萬

2021-12-20 19:34
Google山景城都市村計畫擬設有多達29萬9000平方英尺零售與社區空間，以及多達31英畝公共綠地。(圖取自電視畫面)

矽谷史上第2大住房建案Google都會村 計畫大公開

2021-12-20 20:11

超人氣

更多 >
美赴中航班「飛到一半突然返航」 中使館提嚴正交涉

美赴中航班「飛到一半突然返航」 中使館提嚴正交涉
賀錦麗坦承 上任以來最大敗筆是這點

賀錦麗坦承 上任以來最大敗筆是這點
王力宏7天隔離期屆滿 不回與李靚蕾豪宅「改住這」

王力宏7天隔離期屆滿 不回與李靚蕾豪宅「改住這」
女神變了？王祖賢淡出幕前多年 近照曝光引起討論

女神變了？王祖賢淡出幕前多年 近照曝光引起討論
「重返霍格華茲」艾瑪華森抱這個男人 粉絲超激動

「重返霍格華茲」艾瑪華森抱這個男人 粉絲超激動