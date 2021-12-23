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賊人華埠想砸車偷盜 義工按喇叭機智阻止

記者劉先進／屋崙報導
在屋崙華埠，賊人挨個窗戶查看路邊了車輛內是否有貴重物品，準備行竊。被義工鄺偉按喇叭嚇走。（記者劉先進／翻攝）
在屋崙華埠，賊人挨個窗戶查看路邊了車輛內是否有貴重物品，準備行竊。被義工鄺偉按喇叭嚇走。（記者劉先進／翻攝）

屋崙華埠天使義工隊隊長鄺偉表示，21日下午4時許，有人在華埠9街夾Webster街試圖打破路邊車輛窗戶行竊。他看到後狂按喇叭警告，同時，有其他車也按喇叭呼應。竊賊被嚇走，但臨走時對著他做了挑釁的姿勢。這一場景被車載攝像頭全程拍下，可見賊人的囂張。

鄺偉說，華埠近期有多輛警車巡邏，但還是有賊人鋌而走險。21日下午4時許，他從診所下班，開車回家。車上有兒子和太太。過了華埠一個紅綠燈，到達9街夾Webster街時，發現一輛黑車連變幾個車道，斜插著進入右邊車道。靠近一輛打著雙閃燈、停在路邊的七座白車，估計車子還沒熄火，車主去旁邊辦事或買東西。隨後，黑車上下來一人，穿著黑色上衣和牛仔褲，貓著腰逐個查看白車車窗，明顯是要看車內是否有值錢的東西，準備砸車行竊。

鄺偉表示，當時非常氣憤，但考慮到自己車上有兩個孩子，不能正面衝突，所以狂按喇叭，警告賊人，並怒視對方。同時，另一輛車也在按喇叭警告。賊人悻悻離去，向他比畫不雅手指姿勢，可能覺得壞了自己的好事。賊人飛快上車，逃之夭夭。

鄺偉擔心賊人還要找華埠其他車輛下手，馬上掉頭回華埠，找到10街巡邏的警員報警，警員看到他的車載錄像後，當即通知其他警員，在8街和Franklin街搜索該作案車輛。

鄺偉表示，年關將至，很多華人會在華埠購物辦事，有人為圖省事，甚至打著雙閃燈、不熄火。以前出現數次砸車窗、甚至搶走車輛的事情，希望華人朋友外出時，不要掉以輕心，留意周邊，保護好財物，避免給賊人可乘之機。

賊人行竊不成，準備上車逃走。（鄺偉供圖）
賊人行竊不成，準備上車逃走。（鄺偉供圖）

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