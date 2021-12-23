金山灣區「媽媽教室」 2022年度冬季班課程預定表公布

金山灣區「媽媽教室」 公布2022年度冬季班課程預定表，因為疫情 的關係，依然採Zoom線上課程。

1月7日，將由吳季芳、車愛玲，介紹「DIY多口味牛軋糖、南棗核桃糕、年糕！桃氣糕興送牛年，甜甜蜜蜜旺虎年」。1月21日舉辦防疫講座，由趙國華分享「Omicron 超級變種病毒知多少？認識新Covid19-Mutant Ninja」。2月4日舉辦文藝獎座，陳慧絪主講「DIY精緻咖啡 豆畫 ! 尋覓芳香聞咖啡，紓壓提神幸福到。」（報名DIY者，材料費$5元，依繳費先後順序限30名。亦歡迎自由上Zoom觀摩。）

2月18醫健講座，莫偉明主講「應用中醫的五運六氣，預防和治療新冠和流感 !」3月4日法律講座，林文靖介紹「您曾為尋求法律諮詢煩惱嗎 ? 名律師隨您問 。」3月18日舉辦生活講座，由丘雅鈺主講，講題為「太空 旅行不是夢，探索太空黃金時代的機遇與挑戰。」

講座線上進行，Zoom Meeting ID：998-806-3500。Password：Modesto101。上課時間：當日上午10時至11時30分。行政費用：每年度每人20元（疫情期間免費，但歡迎贊助） 聯絡電話：(408)252–4955； (408)252–7070。