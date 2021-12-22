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全美首例 舊金山2餐廳只准「打完補強針者」堂食

編譯組／舊金山22日電
位於舊金山列治文區的Cassava餐廳規定，即日起只有已接種新冠補強針的顧客才能在室內用餐。（取自Google地圖）
位於舊金山列治文區的Cassava餐廳規定，即日起只有已接種新冠補強針的顧客才能在室內用餐。（取自Google地圖）

鑑於Omicron病例在灣區激增，舊金山Zuni Cafe與Cassava兩家餐廳表示，將要求顧客出示新冠疫苗補強針接種證明，才能在餐廳室內用餐，這項措施相信是全美餐廳首例。

Cassava這項規定從22日開始實施，Zuni Cafe則是12月29日才會開始實施，Zuni Cafe會暫時繼續允許還未有資格接種補強針的顧客和4歲以下幼童在室內用餐。舊金山紀事報（Chrinicle）22日稍晚表示，在這篇報導刊出後，屋崙Palmetto和Kon-Tiki兩家酒吧的東主也表示，從12月27日起，顧客必須出示補強針接種證明，才能坐在店內消費。

Omicron病例激增讓灣區餐飲業再次掀起暫停營業潮，舊金山衛生局局長考法克斯（Grant Colfax）指出，舊金山人均新增病例率過去五天增加了一倍，絕大部分都是Omicron造成的。

愈來愈多研究顯示，Omicron病毒株逃避疫苗免疫力攻擊的能力比其他變種病毒株強，可以造成已完全接種者突破性感染，但補強針似乎可以預防出現重症。

Zuni Cafe主廚諾瑞斯（Nate Norris）表示，做出這項決定並不難。他說：「我真的不希望我們的公共衛生政策讓人感覺被排斥，但如果我們試圖在排他性與保護健康之間取得平衡，我認為科學已把這點說明得很清楚。」

除了要求顧客必須接種補強針才能在室內用餐，Zuni Cafe也要求所有員工接種補強針。諾瑞斯表示，他們現在有約一半的員工已接種補強針，有資格接種但還未接種的員工已被要求在明年1月12日前接種。諾瑞斯指出，他們給員工較長的寬限期，是因為員工在餐廳裡都戴著口罩，而顧客用餐時需要取下口罩。

Cassava位於舊金山列治文區Balboa Street上，東主五百蔵（Yuka Ioroi）表示，由於最近天氣變冷又一直下雨，很少有顧客願意在戶外用餐區用餐，她做出這項決定是為了保護員工健康，也為了保持餐廳運轉。

五百蔵表示，餐廳所有員工都已接種補強針。她21日還在Cassava的Instagram網頁上詢問顧客，是否支持餐廳做出這項決定，大部分顧客都表示，這個作法可以讓他們感覺比較安全。

舊金山 Omicron 口罩

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