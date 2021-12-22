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北加展望未來基金會發獎學金 9位優秀學生獲獎

記者李榮／灣區報導
展望未來基金會頒發獎學金，多位優秀學生獲獎。（記者李榮／攝影）
展望未來基金會頒發獎學金，多位優秀學生獲獎。（記者李榮／攝影）

由陳鈞亞、梅毅端夫婦成立的展望未來基金會每年都會選拔優秀的亞裔學生，並且頒發獎學金表揚。今年的頒獎儀式在巴洛阿圖舉行，共有九位學生獲獎。

基金會創辦人陳鈞亞與梅毅端表示，展望未來基金會的宗旨是培養未來的領導人才，對象是以華裔為主，希望華裔青年能夠進入美國的主流社會，為社會做出貢獻，增加華裔對社會的影響力。今年得獎的學生分別是Alina Liu、Bryan Zhu、Chloe Huang、Claire Wang、Elleway Ｗu、Kate Jorgensen、Maximilian Chuang、Owen Kai以及Yunfan Li。當日駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪也出席，頒獎給九位優秀學生。

展望未來基金會會長陳鈞亞表示，基金會歷年來頒發獎學金接觸到許多傑出的青年學生，今年也非常高興的和國際領袖基金會共同頒發獎狀和獎學金，「我們相信只要不斷的支持和鼓勵青年學生努力充實自己，培養關懷社會、服務人群的人生觀，未來的社會必定會更加美好。」

基金會並將九位學生推薦給世界領袖基金會，其中五位學生獲選為未來的領袖。被世界領袖基金會選上的學生，基金會不但頒發獎狀鼓勵，並會將他們推薦給白宮，讓他們有機會進入白宮當實習生。五位獲選學生為Bryan Zhu、Chloe Huang、Elleway Wu，Maximilian Chuang、Owen Kai。

參與活動的國際領袖基金會創辦人蕫繼玲也特別從華府趕來出席頒獎典禮，為五位獲選的優秀學生頒獎。她指出，創辦基金會的目的是為了鼓勵並培養領袖人才，期望將來他們完成學業步入社會後可以進入主流社會，「相信只要他們能為社會做出貢獻，就會被主流社會肯定，為亞裔發聲、提升亞裔的社會地位。」

國際領袖基金會全美共同主席林美蓮表示，這兩年因為疫情，亞裔飽受許多歧視與不公平的待遇，更需要努力培養下一代參與社區，鼓勵他們進入主流社會，改變一般人對亞裔的刻板印象、提升亞裔在社會的地位，並使亞裔不再是被欺負的對象。

頒獎儀式之後，展望未來基金會也捐助3000元給國際領袖基金會，資助未來學生到白宮實習的費用。

展望未來基金會捐款回饋社區，資助國際領袖基金會。（記者李榮／攝影）
展望未來基金會捐款回饋社區，資助國際領袖基金會。（記者李榮／攝影）

亞裔 白宮 華裔

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