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舊金山亞裔志願者 努力推動明年罷免教委選舉

記者李怡 / 舊金山報導
華人／亞裔選民拓展工作小組在華埠都板街為新選民做登記。（選民小組提供）
華人／亞裔選民拓展工作小組在華埠都板街為新選民做登記。（選民小組提供）

近日舊金山華埠出現一群自稱華人╱亞裔選民拓展工作組的亞裔志願者，開始努力為2022年2月15日罷免教委選舉登記選民。在短短的三小時內, 志願者就登記了50名新選民，其中包括以前從未登記過投票的亞裔美國公民和有資格在舊金山學區選舉中投票的亞裔非公民家長。

華人╱亞裔選民拓展工作組計畫在2022年2月15日前，每周安排多個地點登記，通知選民關於2月15日的選舉。還有中文和英文志願者現場回答問題並登記選民。活動的具體地點和信息，請訪問 www.recallsfschoolboard.org。

亞裔學生約佔舊金山聯合學區學生人數的 39%。亞裔社區中的大部分家長都是依靠公立學校系統，來進行子女教育，並一直以來都相信學區的教育委員會會為學生的最大利益而努力。

根據學生家長代表反映，現任學區教委的作風和作為已辜負了社區的信任。現任的教委是為了政治而非教育, 不為學生著想,，並存在公開歧視亞裔社區的現象。一系列現象激勵了亞裔社區，組織起來保護孩子們的教育環境，並罷免三位現任的教委成員。

「舊金山有超過三分之一的人口是亞裔，而這個群體向來沒有積極參與過政治。但是, 教育對這個社區來說是非常重要的話題。在即將到來的選舉中我們亞裔社區的參與和投票很可能對結果產生重大的影響。」工作組的成員徐安說。

每位舊金山居民，包括非美國公民, 只要是 19 歲或以下兒童的家長、監護人或看護人, 都可以在學區教育委員會罷免選舉中投票。美國公民可以在 https://sfelections.sfgov.org/ 在線登記。符合條件的非公民可以在https://sfelections.sfgov.org/non-citizen-registration-and-voting 下載特別登記表。

從 2022 年 1 月 18日起,，所有舊金山選民都將收到郵寄的選票，並可以在 2 月 15 日之前郵寄或投遞到市政廳和全市各地的投票箱,，或在 2 月 15 日選舉日的任何投票站投遞。

華人╱亞裔選民拓展工作組，是由一群關心舊金山公立學校的亞裔家長和社區成員組織而成。目前他們正在積極地為 2022 年 2 月 15日的罷免教委選舉登記選民，並與其他罷免教委工作組協調，以實現為了「給孩子們一個好的教育環境」這一共同目標而努力。

亞裔 舊金山 教育

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