聖誕佳節到 國際佛光會舊金山協會捐禮物給孩子

佛光山三寶寺、佛立門文教中心、菩提寺、佛光寺信徒以及國際佛光會舊金山協會會員、世界華人工商婦女企管協會與舊金山消防局本月16日共同贈送愛心玩具。（國際佛光會舊金山協會提供）

聖誕佳節即將到來，不少單位也開始捐贈愛心禮物給有需求的孩子。佛光山三寶寺、佛立門文教中心、菩提寺、佛光寺信徒以及國際佛光會舊金山 協會會員、世界華人 工商婦女企管協會與舊金山消防局本月16日共同贈送愛心玩具，由消防局專車送往不同社區，將玩具送到有需求的孩子們手上。

舊金山消防局每年底都會舉辦活動，希望藉由民間團體與市民共同發起愛心關懷兒童。北加州 總住持如揚法師與各道場法師、佛光人響應，共捐贈近450多個玩具，適合嬰兒至13歲兒童。

這項活動由舊金山市政府公立圖書館館員Alan Wong協助。他表示，知道很多小朋友在舊金山需要這些玩具過冬，所以促成這項活動。如揚法師同時也感謝沙加緬度分會黃錦芳會長及佛立門分會陳瑞恆幹部等，在風雨中將佛光人捐贈的玩具送到三寶寺，並希望透過佛光人的愛心把人間佛教的幸福與安樂，傳遞給社區大眾。

世界華人工商婦女企管協會會長胡威妮表示，很高興能參加這個活動，雖然宗教信仰不同，但同時傳達大愛，希望活動可以帶給孩子們歡笑、歡喜散播給孩子們，也謝謝佛光山，讓大家有機會共襄盛舉。

佛光山金山分會督導鍾藝文表示，舊金山協會所有會員很高興能參加捐贈玩具活動，捐贈的玩具對我們來說可能並不多，但對於收到這些禮物的孩子們來說，這些玩具會讓他們開心，當孩子們收禮物的同時，也收到大家對他們的關懷。

鍾藝文表示，「以慈善福利社會」，是佛光山的四大宗旨之一，從四給「給人信心、給人歡喜、給人希望、給人方便。」希望能夠帶給孩子們無限的歡喜與關懷。

消防局退休消防人員Michael表示，第一次來到佛教團體，覺得很不可思議、非常興奮，寺院可以準備這麼多的玩具，消防局來收集玩具前，已有許多家長來到消防局機構，等待領取禮物，感謝佛光山捐贈禮物給舊金山的小朋友，希望明年可以再一起合作捐贈玩具的活動。