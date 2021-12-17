我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世衛批准COVOVAX疫苗列入緊急使用名單

疫情升溫 馬里蘭大學取消冬季畢業典禮

聖誕佳節到 國際佛光會舊金山協會捐禮物給孩子

記者江碩涵／灣區報導
佛光山三寶寺、佛立門文教中心、菩提寺、佛光寺信徒以及國際佛光會舊金山協會會員、世界華人工商婦女企管協會與舊金山消防局本月16日共同贈送愛心玩具。（國際佛光會舊金山協會提供）
佛光山三寶寺、佛立門文教中心、菩提寺、佛光寺信徒以及國際佛光會舊金山協會會員、世界華人工商婦女企管協會與舊金山消防局本月16日共同贈送愛心玩具。（國際佛光會舊金山協會提供）

聖誕佳節即將到來，不少單位也開始捐贈愛心禮物給有需求的孩子。佛光山三寶寺、佛立門文教中心、菩提寺、佛光寺信徒以及國際佛光會舊金山協會會員、世界華人工商婦女企管協會與舊金山消防局本月16日共同贈送愛心玩具，由消防局專車送往不同社區，將玩具送到有需求的孩子們手上。

舊金山消防局每年底都會舉辦活動，希望藉由民間團體與市民共同發起愛心關懷兒童。北加州總住持如揚法師與各道場法師、佛光人響應，共捐贈近450多個玩具，適合嬰兒至13歲兒童。

這項活動由舊金山市政府公立圖書館館員Alan Wong協助。他表示，知道很多小朋友在舊金山需要這些玩具過冬，所以促成這項活動。如揚法師同時也感謝沙加緬度分會黃錦芳會長及佛立門分會陳瑞恆幹部等，在風雨中將佛光人捐贈的玩具送到三寶寺，並希望透過佛光人的愛心把人間佛教的幸福與安樂，傳遞給社區大眾。

世界華人工商婦女企管協會會長胡威妮表示，很高興能參加這個活動，雖然宗教信仰不同，但同時傳達大愛，希望活動可以帶給孩子們歡笑、歡喜散播給孩子們，也謝謝佛光山，讓大家有機會共襄盛舉。

佛光山金山分會督導鍾藝文表示，舊金山協會所有會員很高興能參加捐贈玩具活動，捐贈的玩具對我們來說可能並不多，但對於收到這些禮物的孩子們來說，這些玩具會讓他們開心，當孩子們收禮物的同時，也收到大家對他們的關懷。

鍾藝文表示，「以慈善福利社會」，是佛光山的四大宗旨之一，從四給「給人信心、給人歡喜、給人希望、給人方便。」希望能夠帶給孩子們無限的歡喜與關懷。

消防局退休消防人員Michael表示，第一次來到佛教團體，覺得很不可思議、非常興奮，寺院可以準備這麼多的玩具，消防局來收集玩具前，已有許多家長來到消防局機構，等待領取禮物，感謝佛光山捐贈禮物給舊金山的小朋友，希望明年可以再一起合作捐贈玩具的活動。

舊金山消防局每年底都會舉辦活動，希望藉由民間團體與市民共同發起愛心關懷兒童。（國...
舊金山消防局每年底都會舉辦活動，希望藉由民間團體與市民共同發起愛心關懷兒童。（國際佛光會舊金山協會提供）
舊金山消防局每年底都會舉辦活動，希望藉由民間團體與市民共同發起愛心關懷兒童。（國...
舊金山消防局每年底都會舉辦活動，希望藉由民間團體與市民共同發起愛心關懷兒童。（國際佛光會舊金山協會提供）
佛光山三寶寺、佛立門文教中心、菩提寺、佛光寺信徒以及國際佛光會舊金山協會會員、世...
佛光山三寶寺、佛立門文教中心、菩提寺、佛光寺信徒以及國際佛光會舊金山協會會員、世界華人工商婦女企管協會與舊金山消防局本月16日共同贈送愛心玩具。（國際佛光會舊金山協會提供）

舊金山 華人 加州

上一則

金山居民84%完成接種 華埠比率高 逾29萬人已打加強劑

下一則

NBA勇士3號得分手 因防疫程序或缺戰10天

延伸閱讀

多蓋「即時經濟適用房」 金山將簡化審批程序

多蓋「即時經濟適用房」 金山將簡化審批程序
灣區周末估風雨再現 持續到下周

灣區周末估風雨再現 持續到下周
人口遷徙最新數據：灣區疫期出走潮明顯

人口遷徙最新數據：灣區疫期出走潮明顯
房地產稅收、聯邦援助金 舊金山未來2年將出現預算盈餘

房地產稅收、聯邦援助金 舊金山未來2年將出現預算盈餘
加州室內口罩令 灣區舊金山、阿拉米達等3縣獲豁免

加州室內口罩令 灣區舊金山、阿拉米達等3縣獲豁免

熱門新聞

舊金山在12月美國住房最難以負擔的城市中排名第七。（美聯社）

全美「居不易」之最 舊金山被擠出前5名

2021-12-10 02:18
薪水盜竊的受害者大多為處於H1B工作簽證期間的外籍員工。（推特截圖）

H1B工簽濫用 矽谷外籍員工被「偷薪」 華人曝：已是公開秘密

2021-12-11 02:13
加州史上最大彩票贏家，7億美元勁球獎金被領走。（取自美聯社）

加州史上最高獎金 7億元勁球得主現身了

2021-12-12 02:18
灣區魔高不只一丈，車主乾脆清光車內、敞開後門。（ABC）

舊金山灣區汽車竊案頻傳 車主索性「車廂大開」

2021-12-15 23:44
勞力士的Daytona原本就很熱門難買，疫情之後更為稀缺。（記者李榮／攝影）

又傳亞裔男街上勞力士遭搶 警：搶名表案件增加

2021-12-12 19:51
大氣河13日造成聖馬刁縣部分地區淹水。（電視新聞截圖）

大氣河來襲 灣區河川暴漲 、塞拉山降雪2呎

2021-12-14 02:18

超人氣

更多 >
李靚蕾毀滅性長文 控王力宏：每個城市都有砲友

李靚蕾毀滅性長文 控王力宏：每個城市都有砲友
曾與梁朝偉傳三角戀 昔日「一線花旦」近照曝光

曾與梁朝偉傳三角戀 昔日「一線花旦」近照曝光
出軌BY2妹妹被罵渣？ 王力宏喊告

出軌BY2妹妹被罵渣？ 王力宏喊告
新加坡航空明年2月取消台北洛杉磯直飛航班

新加坡航空明年2月取消台北洛杉磯直飛航班
紐約市確診率三天翻倍 增長速度「從所未見」市府籲兒童快接種

紐約市確診率三天翻倍 增長速度「從所未見」市府籲兒童快接種