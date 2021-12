大氣河來襲 加州積雪量從19%激增83%

本周的大氣河讓塞拉內華達山脈大量降雪。(取自推特)

加州 的乾旱離結束還早,但本周出現的大氣河(atmospheric river)使加州令人擔心的缺水狀況開始出現變化。數據顯示,在這場大氣河出現前,塞拉山脈的積雪量只有正常時期的19%,在大氣河過後,塞拉山脈的積雪量激增為正常時期的83%。

本周的大氣河為南北加州都帶來豐沛的雨量,並讓塞拉內華達山脈(Sierra Nevada)被大雪淹沒。加州各地的降雨量和降雪量都十分驚人,馬連縣的田默派斯山(Mount Tamalpais)降雨高達11吋,柏克萊加大位於蘇打泉(Soda Springs)的塞拉中央山脈積雪實驗室(Central Sierra Snow Lab)測得超過60吋的降雪量。

加州水資源局(California Department of Water Resources)乾旱經理瓊斯(Jeanine Jones)說:「這場大氣河涵蓋的地理範圍比10月那場大,這是一場帶來大量積雪的寒冷風暴 ,並延伸至被風雨遺忘的南加 州,雖然造成道路淹水,但對南加州而言是好現象。」

瓊斯補充:「這是我們今年冬季的第一場寒冷風暴,它增加了積雪量,或者說,讓山區開始積雪,因為,如果你查看這場風暴之間的積雪感應數據,真的沒有多少雪。」

就雨雪量而言,史克利普斯海洋研究院(Scripps Institution of Oceanography)西部氣候與水極端現象中心(Center for Western Weather and Water Extremes)主任拉爾夫(Marty Ralph)稱這場風暴「產量豐富」。

拉爾夫說:「在這場大氣河威力最強、滯留時間也較長的中加州海岸和塞拉山脈地區,降下的雨雪超過10吋,這為水資源開創了有利的前景。塞拉山脈北部在這場風暴中獲得的雪量是年平均降雪量的10%,南加州也受益於這個比預期潮濕的現象,包括聖地牙哥縣在一天內獲得的雨水也高達年平均降雨量的10%,創下當地有史以來最潮濕的日子前1%的紀錄,並已提前讓當季雨水量達到正常水準。」

10月橫掃北加州的大氣河是本季到目前為止最潮濕的風暴,它發生在一個不常有風暴的時間點。這場大氣河使加州各大水庫水位明顯上升,奧洛維爾湖水庫(Lake Oroville)水位一周內上升了20呎。