Omicron病毒將「淹沒」矽谷 施打加強針十分重要

衛生局局長柯迪表示，我們可能正在經歷整個疫情大流行期間最具挑戰的時期。（記者王子涵/攝影）

聖他克拉拉縣衛生局周四（16日）召開記者會，公佈了新型變種病毒Omicron 的最新動態以及疫苗 施打數據。聖縣衛生局局長柯迪（Dr. Sara Cody）介绍，聖縣現已報告10例Omicron病毒感染病例，其中4例未接種疫苗，5例未接種加強針，所有被感染的病人僅有輕微症狀。她表示，隨著節假日的到來以及觀察歐洲病情的發展趨勢，預計Omicron病毒將會迅速「淹沒」整個聖縣。

「以我的視角，我們可能正在經歷整個疫情 大流行期間最具挑戰的時期。」柯迪說：「我想其原因可能是，Omicron病毒出乎所有人的意料。我們在疫情的陰影下已經度過了兩年，所有人都有些疲倦了。但是我想讓你們知道的是，大量的Covid病例和Omicron病毒將會到來。」

柯迪表示，Omicron病毒已經在歐洲蔓延開來，美國也將面對相同的狀況。「正如疫情之初，我們會參照意大利來預測病毒發展的態勢。如今，我們正在關注世界上其他疫苗注射率較高的國家，如丹麥、挪威等。那裡都出現了病例爆炸式的增長。而英國，尤其是倫敦地區，正經歷自疫情暴發以來最高的確診數量。」

「我無法再強調施打加強針的緊迫性了。」柯迪表示，加強針不僅會降低重病和死亡的幾率，還會阻止感染者進一步散播病毒。

柯迪強調，防範病毒要堅持多層保護，單單施打加強針也是不夠的。「佩戴口罩尤其是在室內，是非常重要的。如果是多人參與的室外活動，也建議要佩戴好口罩。同時，在節假日出行前後，也要勤檢測。」