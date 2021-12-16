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北加屋崙市長致信州長 要求高速公路安裝車牌辨識

記者劉先進／屋崙報導
屋崙市長薛麗比寫信給州長紐森，希望增強加州公路巡警巡邏和安裝攝像頭識別暴力犯罪車牌。（記者劉先進 ／攝影）
屋崙市長薛麗比寫信給州長紐森，希望增強加州公路巡警巡邏和安裝攝像頭識別暴力犯罪車牌。（記者劉先進 ／攝影）

截至16日，屋崙今年兇殺案已達到132起，為近10年來最高。屋崙市長薛麗比（Libby Schaaf）本周在寫給州長紐森的信件中表示，希望紐森和州府在屋崙盡可能多的派駐公路巡警，並進行交通執法。在屋崙及其周圍的高速公路上下匝道和州內公路上，安裝車牌閱讀器和車輛識別攝像頭，以打擊飆升的犯罪暴力事件。

薛麗比表示，屋崙目前發生的槍擊案和兇手案，為10多年來最多。截至14日，屋崙已經有131位居民死於兇手案（註：截至16日，兇殺案繼續飆升到132起）。很多暴力事件激增，包括魯莽駕駛和槍擊，以及駕駛車隊進行大規模快閃搶劫和協同盜竊。此外，搶劫也在狂增，個人參與的武裝搶劫增加46%，劫車搶劫增加77%。實施暴力犯罪的人，交通工具主要是車輛，這些車輛往往是盜竊而來或調換了車牌，其中許多人在高速公路和主要幹道上進入屋崙並在整個城市行駛。

薛麗比說，目前執法系統迫切需要一種技術，能夠即時捕捉車輛資訊，提醒執法部門注意其與暴力犯罪有關。這種技術可以用一種集中的、基於情報的方式增加執法力度，同時還能平衡社區的重要隱私利益。目前，有一些公司提供車牌閱讀器和車輛識別攝像頭。這些設備能夠提醒執法部門注意涉嫌犯罪的車輛，並協助獲得刑事案件的線索。灣區的一些市政當局已經在固定地點部署了這些攝像頭。

薛麗比說，鑒於暴力犯罪的程度和區域性，以及在屋崙和周邊地區利用車輛和加州公路系統實施暴力，「我要求州政府考慮在屋崙及其周圍的高速公路上下匝道、州內公路上安裝使用車牌閱讀器和車輛識別攝像頭，並且加強政府部門現有的情報和調查工作的協調。建立一個攝像頭識別車輛網路，有助於即時提供調查線索，可防止暴力和解決暴力犯罪。」

薛麗比說，她希望重審一貫要求，在屋崙盡可能多的派駐公路巡警，並進行交通執法。特別是在作為幹線公路的州立公路上。「我們最近的撥款資助是非常有幫助的，我們將感謝再次執行類似的行動。最後，我們很高興參加巡警的零售盜竊工作組，並希望工作組能關注最近在屋崙發生的、車隊快閃盜竊搶劫藥店、商店和大麻店案件。更好地協調調查和情報收集工作，可以幫助防止未來的犯罪和傷害。」

屋崙市長薛麗比寫信給州長紐森，希望增強加州公路巡警巡邏和安裝攝像頭識別暴力犯罪車...
屋崙市長薛麗比寫信給州長紐森，希望增強加州公路巡警巡邏和安裝攝像頭識別暴力犯罪車牌。圖為警車入駐華埠巡邏。（記者劉先進 ／攝影）

屋崙 暴力犯罪 紐森

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