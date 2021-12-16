特斯拉員工口角後公司停車場狙殺同事 首度開庭

索利馬目前被羈押，不得保釋。（警方提供）

矽谷佛利蒙特斯拉 （Tesla）工廠的停車場本周一下午發生一宗槍擊案，一名特斯拉員工因細故槍殺同樣也在特斯拉工作的同事，案發後警方很快鎖定嫌犯的身份與行蹤，在鄰近佛利蒙的密爾比達 市將涉案的嫌犯索利馬（Anthony Solima）逮捕，並將他關押至聖他利他監獄。佛利蒙警方16日指出，索利馬目前被羈押、不能保釋，16日下午已首次過堂。

該宗兇殺案發生在13日下午3時26分，29歲、家住密爾比達的索利馬與受害人是同事。警方調查顯示，索利馬當天早上與受害人起了衝突後，就突然離開工作崗位。不過，調查人員並未揭露兩人的衝突內容。

警方表示，受害人被發現中槍後，警察 與消防及救護人員隨即趕往現場，不過被害人還是當場宣告不治。清查案發現場時發現，附近有數個0.223口徑的彈殼。

警方指出，受害人是在下班後於停車場準備離開公司時，遭到突如其來的槍殺狙擊。

佛利蒙警方在調查後，很快就掌握同樣也在特斯拉工作的索利馬涉有重嫌，並在密爾比達找到索利馬，並立即進行監控。在取得到逮捕令後，警方隨即將索利馬拘留。警方還在他的車上發現一把裝有子彈的0.223口徑手槍。該把手槍沒有序號。

佛利蒙警方指出，至今除了索利馬以外，警方暫時不認為還有其他嫌犯可能涉及本案。

索利馬目前被依謀殺，以及持有攻擊性武器等罪嫌被起訴。