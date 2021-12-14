我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

近千學生確診染Omicron 康乃爾大學緊急封鎖校園

婆媳問題？周刊爆王力宏結束8年婚

北加屋崙華促會接受捐款 助警方購無人機打擊犯罪

記者劉先進／屋崙報導
警局預計購買5架無人機，1個中型，4個小型，使用時間超過5年。（取自屋崙警局演講文稿）
警局預計購買5架無人機，1個中型，4個小型，使用時間超過5年。（取自屋崙警局演講文稿）

屋崙華促會籌委會13日晚投票通過動議，決定接受一筆7萬5000元的私人捐款，作為限制性基金，幫助屋崙警局購買5架無人機，在屋崙打擊犯罪，保護華埠及其他社區安全。

屋崙警佐Michael Chung特意做演講，描述無人機對打擊犯罪、減少警員傷亡的優點。

Michael 表示，警員工作很危險。上周，屋崙一名警官被槍擊，不得不為了自衛而還擊。目前警方部署了陸地機器人，以追捕設置障礙物隱蔽自己的嫌犯。但有時嫌疑人藏身的房子有多層，房間內有太多的雜物，機器人無法進入，而無人機可以克服這些缺點，是規則改變者。Michael 播放的視頻顯示，亞特蘭大警方如何利用無人機拍攝室內場景，讓嫌犯束手就擒。

Michael表示，屋崙警局在2017年就在推動有攝像頭的無人機計畫。之前向市議會提議撥款，但遭遇疫情，市府在經歷財政危機，批准警方使用無人機的條件之一，就是不能使用城市資金購買。此外，警局試圖申請聯邦執法撥款，也未成功。所以才需要外部資金。

目前市議會和隱私委員會已批准了警局無人機的使用政策，政府也舉行了大約10周的聽證會和公眾意見會議。

警局預計購五架無人機，包括一個中型，四個小型，將配備多個電池，可以在空中持續飛行，使用時間超過五年。無人機對弧形搜索非常有效。帶有熱感技術，可以感知人的熱量，利於逮捕路邊雜耍飆車。小型無人機還能在室內飛行、執行任務。

Michael表示，使用無人機，可以利用時間和距離，避免警員和有武器的嫌犯偶遇、衝突。比如，警員不得不在轉角處面對配槍的嫌疑人，會發生槍擊。如果能派遣無人機飛進去，無人機有双向音频通信功能，警員可以給嫌犯下命令，要求他們把手放在頭上，以便從視覺上確保嫌犯沒有武器，安全的走出躲藏的地方。這些技術可以避免，警員衝入某個地方，但有誘殺專職或有人拿槍躲在壁橱后面。

Michael 表示，每个操作無人機的执法机构，须获得联邦航空管理局的许可，而屋崙警局已獲得許可。包括他本人在內，警局共有10人可操作和維護無人機。他說，由於隱私方面的考慮，無人機並非作為巡邏使用，必須限制在特定的情況下使用，例如，自然災害、尋找失蹤人員、救援行動以及最重要的，警方逮捕武裝或被封鎖的嫌疑人。

華促會原打算投票，從互惠區中撥款資助警方。但在13日會議上，華促會籌委會主席莊錦鎮( Stewart Chen )表示，拿到一筆私人捐款，不用從互惠區的地產評估費中抽調資金。

有委員質疑，華促會接受捐款是否合規，是否要華促會擔當法律責任。莊錦鎮表示，咨詢過互惠區顧問曼德里（Marco Li Mandri），因為無人機由警局操作，沒有法律責任問題。

「購買無人機與華埠互惠區的任務並不衝突。私人捐贈給華促會，僅限於特定的需要，所以捐贈購買無人機是合法的。舊金山互惠區曾經使用資金雇用警員加班。捐贈者決定如何使用這筆捐款，只要與機構的公共利益條款的目標一致。如果項目是由私人捐款資助，則由捐款人決定如何使用資金。並由籌委會通過多數人批准，決定是否接受基於這些準則的捐贈。」

屋崙華促會13日晚召開線上會議，批准接受私人捐款，幫助警方購買無人機。（記者劉先...
屋崙華促會13日晚召開線上會議，批准接受私人捐款，幫助警方購買無人機。（記者劉先進 ／翻攝）
屋崙警局的視頻演示顯示，警方如何利用無人機搜尋嫌犯，讓對方束手就擒。（視頻截圖）
屋崙警局的視頻演示顯示，警方如何利用無人機搜尋嫌犯，讓對方束手就擒。（視頻截圖）
警局預計購買5架無人機，1個中型，4個小型，使用時間超過5年。（取自屋崙警局演講...
警局預計購買5架無人機，1個中型，4個小型，使用時間超過5年。（取自屋崙警局演講文稿）

屋崙 華埠 投票

上一則

矽谷密爾比達警方 清晨逮到包裹小偷

延伸閱讀

屋崙華埠人行道破舊不堪 10處出現大洞或鐵板翹起

屋崙華埠人行道破舊不堪 10處出現大洞或鐵板翹起
屋崙廢品回收公司多收「後院服務費」和解退回600萬

屋崙廢品回收公司多收「後院服務費」和解退回600萬
屋崙暴力犯罪激增 市議會批准加開2期警察學院

屋崙暴力犯罪激增 市議會批准加開2期警察學院
人力短缺 屋崙社區籲警員增至850名

人力短缺 屋崙社區籲警員增至850名
兇殺案創十年最多 北加屋崙市議會批准新開警察學院

兇殺案創十年最多 北加屋崙市議會批准新開警察學院

熱門新聞

加州段純貞牛肉麵代理商Rommie從科技周邊製造業「斜槓」跨足餐飲業。（記者江碩涵／攝影）

科技業斜槓開餐飲 矽谷段純貞牛肉麵即將開幕

2021-12-07 17:35
庫市TP Tea奶茶店被砸，商家暫時用木板堵住缺口。（目擊者提供）

矽谷多家餐館被搶 華人顧客全程目擊砸車現場

2021-12-07 22:44
舊金山在12月美國住房最難以負擔的城市中排名第七。（美聯社）

全美「居不易」之最 舊金山被擠出前5名

2021-12-10 02:18
薪水盜竊的受害者大多為處於H1B工作簽證期間的外籍員工。（推特截圖）

H1B工簽濫用 矽谷外籍員工被「偷薪」 華人曝：已是公開秘密

2021-12-11 02:13
屋崙凱瑟醫院爆出11名員工確診新冠肺炎，其中6例已證實是由Omicron病毒引起。（Getty Images）

都參加婚禮…屋崙凱瑟醫院爆集體感染Omicron

2021-12-09 02:18
加州史上最大彩票贏家，7億美元勁球獎金被領走。（取自美聯社）

加州史上最高獎金 7億元勁球得主現身了

2021-12-12 02:18

超人氣

更多 >
搭飛機時手機掉椅下撿不到 為什麼要立刻通知空服員？

搭飛機時手機掉椅下撿不到 為什麼要立刻通知空服員？
經中間人兌換本票 華人被跳票逾50萬元

經中間人兌換本票 華人被跳票逾50萬元
肯州龍捲風災 全家躲浴室仍被「打飛」2個月大女嬰不治

肯州龍捲風災 全家躲浴室仍被「打飛」2個月大女嬰不治
媽媽傳3幼女照片報平安 15分鐘後 9歲姊姊被龍捲風吹走遇難

媽媽傳3幼女照片報平安 15分鐘後 9歲姊姊被龍捲風吹走遇難
美確診破5000萬 超越西班牙總人口 民眾快抓狂了

美確診破5000萬 超越西班牙總人口 民眾快抓狂了