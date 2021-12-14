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聖荷西交通致死案 創十年新高

記者王子涵/聖荷西報導
何潤澤表示，一些車輛會非法佔用自行車道停靠。（聖荷西政府官網）
何潤澤表示，一些車輛會非法佔用自行車道停靠。（聖荷西政府官網）

根據聖荷西零距離（Vision Zero ）組織發佈的最新數據，截止11月底，聖荷西市2021年因交通事故而死亡的行人、騎者、摩托車駕駛員累計超過55人，將接近十年以來的最高紀錄。儘管道路升級以及安全教育等工作已經實施，但隨著入冬後，非日照時間加長，道路光線變暗等因素影響，市府官員們擔心這一數字會繼續升高。

「街道旁的路燈間隔太遠了，而且根本不夠亮。」華人居民葉欣表示，「每次晚上開車，特別是到了十字路口，都要加倍小心。」

葉欣表示，希望美國社會能夠重視基礎設施的建設，因為這直接關係到居民的出門安全。「前陣子聽說，拜登簽署了基礎建設法案，我和我的家人都是高興地，希望政府能夠多修建路燈等照明設施，保障夜間開車更加安全。」

自行車愛好者何潤澤表示，市府在近三年來一直在建設自行車道，這是他和他的騎友們所感謝的。但是他還是發現有許多車不按照交通規則，佔用自行車道停車。

「這不是很安全的行為，」他說，「很多時候，我不得不騎出自行車道而避讓這些非法停靠的汽車。」

「我們正經歷著全年中最黑暗的時間。」零距離項目經理明茲羅斯（Jesse Mintz-Roth）說。他補充道，另一起交通致死案在報告發佈後便發生了。

聖荷西在2014年共有60人死於交通事故，次年便上線了零視野項目，目標是根除交通死亡案件。聖荷西自2012年以來，年交通死亡人數從未低過40。當地居民勒布朗（Gina LeBlanc）的兒子喪命於一場車禍，她在零視野最近的一次公開會議上表示：「數字並沒有下降。」

勒布朗表示，行人是交通死亡案中最大的一個類別。今年，共有8名騎者喪生，是近10年以來的最高數字。摩托車駕駛員的死亡數也是近九年以來最高的。五分之一的死者為遊民，超過70%的死亡案件發生在夜晚。

零距離項目正開展針對兒童的安全教育活動，讓孩子們知道在黑暗中過馬路的危險性。其中的一個挑戰便是引起家長、成年人對過馬路這件事足夠的重視。

「妳到底該如何告訴這些已經過了無數次馬路的成年人們，他們還不足夠細心？」明茲羅斯說。

居民們對該項目的努力表示讚賞，但同時要求官員們以更多的方式來提高交通安全。

「我們社區內到處都是超速行駛的人，根本不考慮我們居民的安全。」當地社區協會主席阿吉拉爾（Rosalinda Aguilar）說，「工作組需要優先考慮維護那些被樹木遮擋的速度顯示器。」

今年聖荷西交通事故死亡人數將接近十年以來的最高值。（零視野項目提供）
今年聖荷西交通事故死亡人數將接近十年以來的最高值。（零視野項目提供）

聖荷西 教育 拜登

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