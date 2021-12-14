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舊金山市議會批准撥款 解決緊急醫療服務人員短缺問題

記者李怡 / 舊金山報導
停在消防站的SFFD紅色消防車和救護車（圖片來自網絡）
停在消防站的SFFD紅色消防車和救護車（圖片來自網絡）

舊金山市議會14日一致投票通過一項年中預算補充案，這項法案是由舊金山市長布里德及市議員安世輝（Ahsha Safaí ）提出，用來解決舊金山市緊急醫療服務 (EMS) 部門的嚴重人員短缺問題。補充計畫替舊金山消防局 (SFFD) 撥款 250 萬美元，用來僱用和培訓50名新的護理人員。

布里德說，如果想滿足不斷發展的城市緊急醫療服務需求，就必須投資在必要的人員配備和基礎設施，以彌補公共安全方面的供需差距。這項重要的投資將確保市緊急醫療服務 （EMS ）工作人員，能夠快速響應每個有需要的居民，同時也減輕醫護人員的工作負擔。

根據市長辦公室、城市管理中心、消防部門和市應急管理部門的分析，發現目前緊急救護車的數量，無法滿足市緊急呼叫中心的需求，主要原因是醫護人員短缺。確定公共安全方面的具體需求後，市議會最終通過了 2021-22 財年和 2022-23 財年的預算，舊金山消防局（SFFD ）目前的緊急醫療服務人員，大約有 200 名。

安世輝（ Ahsha Safaí ）說，城市的公共安全必須是舊金山的第一要務，長期以來，消防部門的護理人員工作量過度、人手不足。在過去的一年裡，我與消防部、公共衛生部、市長辦公室共同合作，解決了這些問題。今天的預算補充將在未來 6 個月內增加 50 名新的護理人員，以積極主動的方式，来應對衛生護理人員面臨的挑戰，更好地服務於居民。

消防隊長珍妮·尼科爾森（Fire Chief Jeanine Nicholson）說，儘管自 2015 年以來，舊金山市緊急呼叫中心的呼叫量增加了 16%，但並沒有增加新的救護人員來滿足這一需求。增加新的救護成員，將有助於確保地方和州法規要求的，及時響應和救護的服務性，並緩解當前在整個疫情大流行期間，緊急醫療護理人員的工作壓力。

補充計劃將撥款 250 萬美元，用於在 2022 年春季開始培訓醫療護理人員。培訓完成後，新的護理人員預計將於 2022 年 7 月開始服務於舊金山市緊急呼叫中心。

舊金山 預算 投資

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