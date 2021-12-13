舊金山推動兒童優先計畫 回應教育改革需求

布里德說建立問責制，是為了更明智的使用城市資金（圖片來自美聯社）

舊金山 市長布里德今天宣布了「兒童優先計畫」修正案措施，回應在過去幾年裡，家長們一直呼籲的教育 改革和公共問責制。此措施將會改變舊金山市為兒童提供服務的方式，並制定問責措施，以確保舊金山學校董事會關注兒童的教育成長而非出於政治任務。

兒童優先計畫將於 12 月 14 日（星期二）在監事會提出，它需要董事會的多數票才能進行投票 ，投票的截止日期為 2022 年 2 月。布里德說，疫情大流行確實影響了孩子們的學習和生活，多年來我們一直在努力為孩子及其家庭提供優質服務，並通過簡化服務的方式，為市政府和學校董事會建立真正的問責制。

兒童優先措施將側重於兩個關鍵領域：

一、簡化服務機構，使兒童服務經費的開銷透明化：「兒童優先計畫」將通過創建一個新的兒童機構，來監督兩個現有的與兒童政策相關的城市部門。此機構可與公用事業委員會和市交通局相提並論。以簡化為從出生到過渡年齡青年提供資金和服務的方式，並要求每個部門製定一個詳細的服務計劃，以明確如何為青年和家庭服務，並提高在為兒童和青年服務上花費的 2 億美元的透明度。

二、加強學校董事會層面的問責：兒童優先（Children First）將通過要求學校董事會對他們的運作方式做出重大改變，進行改革而不是微觀管理，來建立問責制，否則他們將無法獲得市政每年提供的數百萬美元的資金支持。

「兒童優先」將要求學校董事會圍繞戰略、財政監督、職責分離、社區參與、治理標準和專業發展實現某些目標。學校董事會將被要求向市長和監事會提交年度報告，以保持決策與開銷的透明性。

家長香奈兒布萊克威爾說，作為一名 SFUSD 家長，去年感到被學校董事會拋棄了。覺得董事會是在完成政治任務，而不是關心孩子的教育健康成長。是時候告別和向前邁進一些政策了，我想這項舉措將有助於董事會為我們的孩子做得更好。

家長徐曉英說，這一修正措施，回應了舊金山的家長們，在過去幾年裡一直呼籲的改革和公共問責制，因為我們一直在努力讓教育委員會聽到我們的聲音。這項措施將會改變教委的運作方式，以便他們能夠專注於學生的需求和教育質量的提升。

前舊金山聯合學區委員會成員雷切爾諾頓說，舊金山選民一直呼籲聯合學區和市政府關注兒童的需求，但是目前為兒童服務的現有結構是獨立的，並不是很好協調。修正措施簡化了舊金山市為兒童提供的所有服務和投資，並明確說明，僱用和評估學監並關注學生成績，是我們學校董事會的核心職責。