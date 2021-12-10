勇士輕取拓荒者 柯瑞還差10記3分成史上最佳射手

柯瑞生涯三分數達到2964個，還差10個就能反超雷·阿倫（Ray Allen），成為NBA歷史最佳三分射手。（記者劉先進／攝影）

金州勇士 8日晚以104比94輕取里拉德（Damian Lillard）和麥凱倫（C.J. McCollum）缺戰的波特 蘭拓荒者，送給對手四連敗。柯瑞 三分17中6入賬22分2助攻，生涯三分數達到2964個，還差10個就能反超雷·阿倫（Ray Allen），成為NBA歷史最佳三分射手。

本場比賽雙方頻頻打鐵不中。拓荒者是主將不在，缺少進攻發動機。而勇士是有空位機會，卻投不中。拓荒者三分30中8，命中率僅僅26.7%，而勇士三分46中14，命中率30.4%。勇士依靠16分的二次進攻，略具優勢。勇士最終五人上雙，板凳得分比對手多13分。維金斯14分，魯尼11分，普爾20分，替補別利察（Nemanja Bjelica）8分6籃板3助攻，波特（Otto Porter Jr.）15分6籃板。

對於柯瑞即將打破三分記錄，拓荒者教頭比盧普斯（Chauncey Billups）不吝讚美之詞。他說，如今的NBA比賽改變頗多，柯瑞是原因之一。他是有史以來最有影響力的球員之一，改變了每個人打球的方式。很多人在比賽，但只有一個柯瑞，他是唯一如此比賽的球員。「我認為他不是一個得分後衛或組織後衛，他是雙能衛，他是有史以來在最佳雙能衛。柯瑞已經是史上最佳射手，當他超越雷·阿倫的紀錄時，只是驗證一個數字而已。」

勇士教頭柯爾說，柯瑞並沒有太多想創造三分記錄，有的球投得快而已，想讓自己手感回歸。球隊上半場打得很好，球雖然沒有進，但一直在保持移動，有一些非常好的投籃機會。「當球不進的時候，球隊很難有動力，也很難讓觀眾進入狀態。我覺得，球隊努力，（靠防守）磨出了一場勝利。不幸的是，我們沒有給球迷帶來太多的興奮，但很高興處於這樣的位置，即使沒有發揮出最好的水準，也能贏球。」

賽前，柯瑞距離反超三分記錄，只差16個。柯爾表示，賽前沒有和柯瑞談過此事。「在一場比賽中投進那麼多三分球（16個），很明顯，以前從來沒有人做到過。這只是一個常規的夜晚。他進了6個三分，這對他來說不算什麼。我想在我的整個職業生涯中，從來沒有投這麼多，一次也沒有。這只是一場平淡的比賽，但是一場勝利，我們很開心。」

普爾表示，贏得本場比賽，對球隊接下來的連續客場征戰很有好處。對手幾個核心球員都不在，勇士希望在48分鐘內保持狀態，「他們是一支優秀的球隊。我們的開局很慢，但隨著比賽計畫的繼續執行，勇士開始獲得動力，並拿下比賽。」

普爾表示，球隊真正優秀的地方在於，有多個射手，有不少球員能在場上發揮，比如波特這樣溫蒂那射手，對球隊的幫助很大。球隊有柯瑞，達米·李（Damion Lee）和別利察，以及維金斯等人。隨著湯普森的回歸，射手很多。「會有非常罕見的、每個人投射都不在狀態的情況，我認為這對球隊來說很好，我們要找到方法來解決投射不佳。」