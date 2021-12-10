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聖荷西為新捷運站 謹慎選址

記者王子涵/聖荷西報導
矽谷第二階段工程將設置四個站點，全場6哩。（VTA官網）
矽谷第二階段工程將設置四個站點，全場6哩。（VTA官網）

聖荷西的立法者以及交通部門正在謹慎得為建設新的BART站而制定計畫。

市議會在周二收到了來自VTA和BART官員發去的關於矽谷第二階段工程的最新計畫。這項龐大的基礎設施工程將把BART線路從聖他克拉拉一直延伸至聖荷西市中心，總長6哩，共設置4個新站點。

由市長李卡多（Sam Liccardo），副市長瓊斯（Chappie Jones）以及市議員佩雷拉斯（Raul Peralez）、科恩（David Cohen）和戴維斯（Dev Davis）共同提交的備忘錄顯示，四個新的BART站台的位置可能在28街/小葡萄牙、聖荷西市中心、Diridon站以及聖荷西與聖克拉拉交界處的Newhall街。

立法者希望站點是交通便利的，尤其是在Diridon站。他們強調，VTA與BART部門應該與聖荷西鯊魚隊以及主場SAP中心相互合作，減小施工對於當地社區交通的影響。市議會還在考慮資助公共藝術團體裝飾站點附近的環境。另外，市議會還會準備一項特殊補償資金，用於補償因施工而受到影響的商戶。

聖荷西政策與商業聯盟執行長烏爾什（Nathan Ulsh）敦促有關各方為小型商戶設立經濟補償項目。「屆時，施工將對當地小型商戶造成極大影響，經濟補償需要被落實。」烏爾什說。

10月25日，聯邦交通管理局向VTA發出一份意向書，宣佈為矽谷第二階段工程投入近23億美元或最終項目成本的25%，以較低者為準。該項目預計2030年開始運營。

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