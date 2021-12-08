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阿州45年懸案突破 警發現失蹤大學生車輛 車上有人骨

歷時近4個月 荷姆斯案雙方結束陳詞 堪稱最慢庭審

記者王子涵╱聖荷西報導
如果所有罪名成立，荷姆斯(左)最高將面臨20年的刑期。（記者王子涵╱攝影）
如果所有罪名成立，荷姆斯(左)最高將面臨20年的刑期。（記者王子涵╱攝影）

周三（8日），血液檢測公司Theranos創始人荷姆斯（Elizabeth Homles）的律師結束了結辯陳詞。這意味著這場歷時近四個月的庭審，震驚整個矽谷乃至全美的血檢欺詐案終於進入了最後階段。前聯邦檢察官，西海岸出庭律師協會主席拉赫馬尼（Neama Rahmani）稱，這是他所聽說過的最緩慢的庭審之一。

接下來，雙方律師需要就一系列陪審團的程序達成一致。然後，陪審團就可以對荷姆斯是否涉嫌欺詐罪展開討論，並作出決定。而這至少還需要等到一周後的16日才會發生。拉赫馬尼表示通常，不會等待如此久的時間。

七個審判日以來，荷姆斯將Thernos以及驗血技術的失敗推卸給他人。她表示，她所說的話被別人誤解，並且她堅信Theranos的技術是可行的。她認為她的前情人、商業夥伴波瓦尼（Sunny Balwani）需要對公司的財政狀況和實驗室缺陷負責。

荷姆斯也著實承認了她所犯下的部分錯誤。包括盜用輝瑞等大型製藥公司的商標為Theranos宣傳，以及對與華爾街日報爆料的處理不當等等。

辯方的核心觀點，正如荷姆斯律師韋德（Lance Wade）所說的那樣：「Theranos並不會把錯誤看做是犯罪，而是通往成功的一部分。」控方律師利奇則是見招荷拆招，將Theranos違規的管理與荷姆斯本人緊緊聯繫在一起，打破荷姆斯的種種藉口。

檢測 華爾街 矽谷

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