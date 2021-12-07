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兇殺案創十年最多 北加屋崙市議會批准新開警察學院

記者劉先進／屋崙報導
在屋崙華埠資源博覽會上，警局特別設置攤位，歡迎市民應聘警員。（記者劉先進 ／攝影）
在屋崙華埠資源博覽會上，警局特別設置攤位，歡迎市民應聘警員。（記者劉先進 ／攝影）

屋崙兇手案達到近10年最高的120起，搶劫、槍殺頻發，華埠等社區紛紛呼籲增強警力之際，屋崙市議會7日晚上投票通過，決定在2021到2023財年撥款1100萬，增加2期警察學院，算上之前批准的5期，兩年內共有7期學院，以填補目前空缺的60個警員職位，應對飆升的暴力犯罪

此前，競選下任市長的市議員盛滔（Sheng Thao）提出招聘警員獎金計畫，有經驗的經驗到屋崙警局任職，將得到5萬的簽約獎金，新警員將拿到2萬獎金。市議會決定推遲此建議的表決，要求市府行政官研究簽約獎金的可行性，並決定在12月21日再進行聽證。

根據警長阿姆斯壯（LeRonne Armstrong）的數字，警員減員頗多，目前有676個，而2020年同期有740名，減少64人，這是警局近年來最少的人手。屋崙市的预算，目前为737个服役警員职位提供資金。12月22日，將有一期警察學院畢業，有26個新警員分配到屋崙工作。根據上周五發布的一份城市報告，警官離職的首要原因，是對警局高層不滿，缺乏城市領導的支持，以及嚴重的紀律和家庭問題。

因為暴力犯罪狂增，屋崙市長薛麗比和市府行政官上周建議，增加兩期新的警察學院，再考慮到人手的自然減員後，到2023年，新的服役警員為60人，堪堪填補空缺。7日市議會投票決定，撥款1100萬，資助新的兩期警察學院，兩年內學院有7期。新的兩期學院中，有一期專門用於招募有經驗的警員。市議會要求市府行政官，竭盡所能來完成警員的招聘。

市議會的在線會上，不少市民發聲，提及犯罪影響。市議會主席勵琪（Nikki Fortunato Bas）表示，此次新增警察學院，並非真正的增加警員數量，只是填補應有的職位空缺，改善招聘和警校畢業問題，提升留住警員的系統。

市長薛麗比在聲明中表示，居民的聲音被傾聽。他們要求對公共安全採取全面的方法，。包括預防、干預和解決犯罪的根源，以及保持一個人員充足的警察部門。

盛滔表示，招聘警員的機構，將側重於從LGBTQ社區、有色人種和婦女中招聘。 有經驗的警員來屋崙應聘，必須沒有行為不端的記錄。

此前的華埠資源博覽會上，屋崙市長薛麗比（右）、警長阿姆斯壯（左），警督余劍倫（中...
此前的華埠資源博覽會上，屋崙市長薛麗比（右）、警長阿姆斯壯（左），警督余劍倫（中）和居民交流警力對犯罪的威懾。（記者劉先進 ／攝影）

屋崙 警察 暴力犯罪

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