專家：帶薪病假不足 恐影響疫情繼續散播

疫情持續未能解除，專家呼籲政府提供更多的有薪病假，確保民眾不會因為不敢請假而造成疫情繼續。（記者李榮／攝影）

經濟學者和公共衛生專家均表示，包括「檢測」、「口罩」和「疫苗」等對於預防感染新冠病毒和確保職場安全都非常重要，「給薪病假」也是配套其中關鍵的工具之一。然而，當美國在歲末假期面對變種病毒疫情 的衝擊，為勞工 提供的染疫給薪病假的聯邦法律卻已過期。也讓一些專家擔心，在沒有給薪假的環境之下，許多人、尤其是低階員工擔心收入減少，認識影響繼續接種疫苗的意願，也可能造成疫情更難以控制。

根據非營利的加州健康媒體（Californiahealthline.org）的報導，美國是少數幾個沒有給薪病假政策的工業國之一，相較之下德國已經實施將近140年之久的帶薪病假，而目前只有科羅拉多州、洛杉磯和匹茲堡等少數幾個地方，各自實施新冠保障措施，也讓「全國許染疫的勞工在決定是否留在家中時，內心仍須與難以解決的財務和道德問題進行交戰。」

康奈爾大學勞工經濟學家齊巴特（Nicolas Ziebarth）就表示：「數以百萬計的勞工缺乏給薪病假，而且我們仍舊處於大流行之中。」他進一步表示，「家庭優先新冠病毒應對法案」（FFCRA）曾強制執行全國性的給薪病假，也是美國史上首開先河的舉措。該法律規定包括為因出現新冠症狀而被隔離或尋求治療的員工，提供約兩周的全薪病假，並且為照顧因染疫而困在家中的孩子者，支付額外數周的部分薪資。

然而，給薪病假規定僅適用於僱用50至499名員工的僱主，而且才持續9個月，再去年底就已到期。隨後，雖然可由僱主決定是否繼續提供給薪病假，從而換取稅務抵免，但稅務的抵免也在今年9月底到期。

加州大學 舊金山分校的社會流行病學家和家庭醫生哈馬德（Rita Hamad）就直指，收入最低的群體最不可能獲得給薪病假，而最脆弱的人卻受到最少的保護。

上月19日眾議院通過「重建美好法案」（BBBA），即將進入參議院討論，法案中可能給予一些給薪醫療假和探親假，讓勞工應對長期疾病或照護需要。不過，法案中還是沒有給予短期疾病中康復者的給薪病假。

倡導勞工權利的全國性非營利組織「A Better Balance」的副主席梅克（Jared Make）就表示，目前有16個州、華盛頓特區和大約20個地方政府，擬定永久性的給薪病假法。其中新墨西哥州的政策最為慷慨；加州洛杉磯、屋崙和長灘等一些城市，也制定了因應新冠疫情的緊急給薪病假。

有些雇主則是主動提供有薪病假。凱薩家庭基金會（KFF）最近對全國各地約1700名雇主的調查就發現，全國有37%僱員的工作環境有在擴大，正開始提供給薪病假，所謂的有薪病假並不只限於僱員本身，也包含生病後的康復期，以及照顧生病家屬。

哈馬德表示，沒有有薪病假的影響甚巨。例如，許多人不願接種疫苗的原因就是擔心副作用，畢竟可能會造成他們無法上班，承受收入的損失。但是，如果聯邦政府未撥款補償僱主，加州和其他州就需尋找財源以支付給薪病假的成本，而目前議員對將成本轉嫁給企業的意願不高。

事實上，雖然現在加州已經有三天的有薪病假，但是面對新冠疫情的隔離與照顧，或者康復休息是遠遠不夠，加州各地公共衛生局在8月聯手敦促州領袖，將給薪病假擴大，聲稱由於沒有這樣做，人們缺乏接種新冠疫苗的意願，也已對弱勢社區產生壓倒性的不良影響。