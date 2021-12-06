官員催促接種第三劑 舊金山預約疫苗難度增高

本月4日在華埠青年會排隊等候接種疫苗的民眾（記者李怡/攝影）

隨著omicron變種病毒的快速傳播，加上聖誕假期臨近，加州和地方衛生官員都發出一樣的鼓勵信息：盡快接種新冠疫苗 加強針。但在舊金山 灣區，說起來容易做起來難。希望在假期及時預約的居民表示，他們很難在12月底之前找到預約，且在排隊等候疫苗接種站點的等待時間很長。

本月4日前來舊金山華埠 青年會站點等候接種疫苗的居民透露，雖然現在衛生官員們都在催促注射疫苗加強針，但是在多個預約接種疫苗的網站上，都是顯示「今天沒有預約，請稍後回來查看」。

當天帶孩子來華埠青年會接種疫苗的家人們也透露，給小朋友接種的兒童疫苗預約，最早的可注射時間也是在兩週之後了。雖然舊金山居民有多種疫苗加強針的預約的選擇，例如，大家可以通過他們的初級保健提供者、通過獨立或連鎖藥店、通過縣市經營的疫苗接種站點等進行預訂，其中許多還可以在加州的 MyTurn 網站或通過縣市公共衛生網站預約，但即使是這麼多的預約渠道，短期內幾乎都已經被預訂了。

住在舊金山的Evan Goldin說他是從舊金山的疫苗網站預約的。他說，網站上顯示可以預約，但點擊進去時，可用時間卻是零。他說，之後他試著走訪了幾家藥局，都表示不接受無預約注射，最後一位醫護人員告訴他，他可以在 Mission Wellness Pharmacy預約。當他查看網站時，最早可預約的時間也要到2022年1月了。

金山市府衛生局亞太裔事務經理吳毅表示，舊金山不存在疫苗供應不足的問題，預約難是因為在這個疫苗需求旺盛的階段，沒有足夠的可用護士、EMT、藥劑師來管理疫苗的接種。問題不在於疫苗供應，而是需要有足夠的人和空間來進行加強注射方面的後勤挑戰，尤其兒童疫苗接種的需求仍然強勁，而且疫苗加強針和兒童疫苗接種資格都是好幾個星期前獲批，疫苗接種的需求全都擠在一起。舊金山公共衛生部表示，隨著愈來愈多的人施打第三劑，預計供需將隨著時間的而漸趨平衡。

舊金山公共衛生部鼓勵有初級保健醫生的人，首選在保健醫生處進行預約。由於近期對疫苗需求明顯增加，個人應該安排好更長的預約時間計畫，不要期待幾天內就能安排到預約，應該做好等待數周的安排和準備。對於仍然希望在假期及時預約的人來說，定期查看各藥局網站，關注預約動向，較有幫助。

此外，每天放學後時間，也就是周一到週五下午的3至5時，在舊金山華埠東華醫院的診所都會有為5至11歲的兒童提供疫苗接種。部分兒童也可以選擇在學校的接種點接種。舊金山已在四個不同學校設置了接種點，這些校園接種點會延續開放到年底。預計每個校園疫苗站每天能夠為200至300名學生接種。