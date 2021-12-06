我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

直擊／強化入境防疫首日 舊金山入境後 「自主隔離」放牛吃草

偽裝Uber司機行騙 車內找出32張他人信用卡

官員催促接種第三劑 舊金山預約疫苗難度增高

記者李怡 / 舊金山報導
本月4日在華埠青年會排隊等候接種疫苗的民眾（記者李怡/攝影）
本月4日在華埠青年會排隊等候接種疫苗的民眾（記者李怡/攝影）

隨著omicron變種病毒的快速傳播，加上聖誕假期臨近，加州和地方衛生官員都發出一樣的鼓勵信息：盡快接種新冠疫苗加強針。但在舊金山灣區，說起來容易做起來難。希望在假期及時預約的居民表示，他們很難在12月底之前找到預約，且在排隊等候疫苗接種站點的等待時間很長。

本月4日前來舊金山華埠青年會站點等候接種疫苗的居民透露，雖然現在衛生官員們都在催促注射疫苗加強針，但是在多個預約接種疫苗的網站上，都是顯示「今天沒有預約，請稍後回來查看」。

當天帶孩子來華埠青年會接種疫苗的家人們也透露，給小朋友接種的兒童疫苗預約，最早的可注射時間也是在兩週之後了。雖然舊金山居民有多種疫苗加強針的預約的選擇，例如，大家可以通過他們的初級保健提供者、通過獨立或連鎖藥店、通過縣市經營的疫苗接種站點等進行預訂，其中許多還可以在加州的 MyTurn 網站或通過縣市公共衛生網站預約，但即使是這麼多的預約渠道，短期內幾乎都已經被預訂了。

住在舊金山的Evan Goldin說他是從舊金山的疫苗網站預約的。他說，網站上顯示可以預約，但點擊進去時，可用時間卻是零。他說，之後他試著走訪了幾家藥局，都表示不接受無預約注射，最後一位醫護人員告訴他，他可以在 Mission Wellness Pharmacy預約。當他查看網站時，最早可預約的時間也要到2022年1月了。

金山市府衛生局亞太裔事務經理吳毅表示，舊金山不存在疫苗供應不足的問題，預約難是因為在這個疫苗需求旺盛的階段，沒有足夠的可用護士、EMT、藥劑師來管理疫苗的接種。問題不在於疫苗供應，而是需要有足夠的人和空間來進行加強注射方面的後勤挑戰，尤其兒童疫苗接種的需求仍然強勁，而且疫苗加強針和兒童疫苗接種資格都是好幾個星期前獲批，疫苗接種的需求全都擠在一起。舊金山公共衛生部表示，隨著愈來愈多的人施打第三劑，預計供需將隨著時間的而漸趨平衡。

舊金山公共衛生部鼓勵有初級保健醫生的人，首選在保健醫生處進行預約。由於近期對疫苗需求明顯增加，個人應該安排好更長的預約時間計畫，不要期待幾天內就能安排到預約，應該做好等待數周的安排和準備。對於仍然希望在假期及時預約的人來說，定期查看各藥局網站，關注預約動向，較有幫助。

此外，每天放學後時間，也就是周一到週五下午的3至5時，在舊金山華埠東華醫院的診所都會有為5至11歲的兒童提供疫苗接種。部分兒童也可以選擇在學校的接種點接種。舊金山已在四個不同學校設置了接種點，這些校園接種點會延續開放到年底。預計每個校園疫苗站每天能夠為200至300名學生接種。

疫苗 舊金山 華埠

上一則

變種病毒來勢洶洶 接下來2到4周將是關鍵期

延伸閱讀

變種病毒來勢洶洶 接下來2到4周將是關鍵期

變種病毒來勢洶洶 接下來2到4周將是關鍵期
直擊／強化入境防疫首日 舊金山入境後 「自主隔離」放牛吃草

直擊／強化入境防疫首日 舊金山入境後 「自主隔離」放牛吃草
喬州首例 亞特蘭大發現omicron 由南非旅行返美

喬州首例 亞特蘭大發現omicron 由南非旅行返美
翁啟惠：Omicron需密切關注 初估疫苗有一定壓制效果

翁啟惠：Omicron需密切關注 初估疫苗有一定壓制效果
首名日本人確診Omicron 接種2劑疫苗曾赴義大利

首名日本人確診Omicron 接種2劑疫苗曾赴義大利

熱門新聞

庫比蒂諾Main Street平時非常熱鬧，沒想到發生搶案。（本報檔案照片，記者李榮／攝影）

庫比蒂諾鬧區遇匪用槍抵頭 華男勞力士手表被搶

2021-12-03 02:19
全美首例Omicron病例是由舊金山加大病毒學家邱華彥的實驗室證實的。（電視新聞截圖）

美國首例Omicron 灣區華裔醫師邱華彥定序

2021-12-02 02:20
全美首例Omicron病例是由舊金山加大病毒學家邱華彥的實驗室證實的。（電視新聞截圖）

舊金山加大華裔醫師定序 發現美首例Omicron

2021-12-01 23:31
舊金山聯合購物廣場上，隨處可見被木板包圍的店面。（記者李怡／攝影）

店面櫥窗釘木板 民怨：沒了節日氣氛

2021-11-30 20:31
荷姆斯在法庭證詞表示，Theranos前總裁強迫她與他發生性關係。圖為她先前在出席聯邦法庭遴選陪審團檔案照片。(美聯社)

荷姆斯：遭Theranos前總裁強迫發生性關係

2021-11-30 02:13
加州檢察長邦塔宣布灣區一盜竊集團已被判刑。（美聯社）

灣區擁800萬元贓物盜竊集團 主謀被判6年

2021-12-04 02:20

超人氣

更多 >
賀錦麗「後院失火」？更多幕僚求去 傳難忍她尖酸刻薄

賀錦麗「後院失火」？更多幕僚求去 傳難忍她尖酸刻薄

「Omicron開門就染疫」完整接種者 沒出防疫旅館也確診

「Omicron開門就染疫」完整接種者 沒出防疫旅館也確診
台灣要找下一個護國神山 張忠謀結論只有「這個字」

台灣要找下一個護國神山 張忠謀結論只有「這個字」
趙薇電影「親愛的」原型 他被拐走14年的兒子找到了

趙薇電影「親愛的」原型 他被拐走14年的兒子找到了
中國持續侵害人權 白宮宣布外交抵制北京冬奧

中國持續侵害人權 白宮宣布外交抵制北京冬奧