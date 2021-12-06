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金山遇襲亞裔老人法庭首見襲擊者 支持群眾法院聲援

編譯組／灣區5日電
2020年2月20日華裔長者廖榮興在舊金山街頭遇襲受傷。(網路視頻截圖)
2020年2月20日華裔長者廖榮興在舊金山街頭遇襲受傷。(網路視頻截圖)

經過快兩年時間，於舊金山市區遭受攻擊，頭部縫了好幾針的84歲華裔長者廖榮興 (音譯，Rong Xin Liao) 終於首度在舊金山法庭與攻擊犯見面。廖氏長者上周出庭作證時，眾多支持群眾前往法院支持。支持民眾指出，由於語言隔閡，地檢處未能施與被告24歲的赫蘭德茲 (Eric Ramos Hernandez) 適當懲罰。

廖榮興2020年2月20日於舊金山田德隆區 (Tenderloin) Eddy 街與Leavenworth 街交會處等公車時，一名男子突然冒出，一腳踢倒廖榮興座式助行器。廖氏長者頭部撞到地面，昏迷多時，傷勢嚴重，在醫院度過四個夜晚，頭部縫了好幾針。

攻擊事件爆發時，全部過程被錄影監視器錄下來，警方根據錄影證據，立即將嫌犯赫蘭德茲逮捕歸案。赫蘭德茲監禁七個月之後，在其公辯律師要求下，轉移精神療養中心。

赫蘭德茲因精神疾病因素取得假釋後，又因非法入侵私人住宅被捕，舊金山地檢處要求取消被告假釋。

舊金山高等法院法官康普頓 (Charles Compton) 日前開庭傳訊時指出，赫蘭德茲原來的罪名為攻擊長者，而非種族歧視，此外非法入侵並非暴力罪行。被告將再次接受精神專家評估，法官康普頓所提因素亦將列為量刑考量。

廖榮興只通曉廣東話。事件爆發後，他一直要求司法機關對犯者「嚴格懲罰」。然而地檢處對整個事件只以「精神疾病所致」視之。舊金山地檢處表示，他們經過好幾個月，才發現他們與受害人之間出現一些誤解。廖氏長者及其家屬對司法機關表示不滿，提出追求正義訴求。

廖榮興支持人士指出，受害人一共遭到兩次侵害，除了人體遭到攻擊外，這名長者也遭到地檢處的「霸凌侵害」。支持團體指出，廖榮興沒有得到地方司法體系適當待遇，為他辯護的檢察官也不合適。

被告赫蘭德茲的公辯律師瑟迪爾 (Silvia Cediel) 強調廖榮興遭攻擊案並非種族歧視，而是被告精神問題所致。他指出，法庭顯然同意被告精神問題嚴重，因此同意將赫蘭德茲轉送精神科治療。監牢並非醫療場所，對精神疾病患者毫無助益，而且甚至會惡化其病情。

法院將於7日(下周二)開庭決定，被告赫蘭德茲是否繼續接受精神醫療，或者入獄監禁。

舊金山 種族歧視 華裔

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