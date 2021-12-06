我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗「後院失火」？更多幕僚求去 傳難忍她尖酸刻薄

開門就染Omicron？完整接種者 沒出防疫旅館也確診

屋崙華埠傳持槍搶劫 莊錦鎮籲華促會資助警方無人機

記者劉先進／屋崙報導
屋崙華埠社安隊在華埠巡邏。（記者劉先進 ／攝影）
屋崙華埠社安隊在華埠巡邏。（記者劉先進 ／攝影）

屋崙華促會籌委會主席莊錦鎮( Stewart Chen )、東灣台山同鄉會華埠社安隊隊長馬作林5日表示，華埠9街夾Jackson街4日中午發生持槍搶劫。一名華裔牙醫的白人顧客，在外面交停車費時，被2個非裔搶走名貴手表，還遭劫匪用槍托凶狠毆打頭部，所幸並無大礙。牙醫的助理見義勇為，與歹徒搏鬥，將手槍擊打到地上。劫匪最終逃之夭夭。

莊錦鎮說，他個人建議華促會通過預算，幫助屋崙警局購買若干無人機，協助警方打擊、逮捕搶劫等行為的罪犯，也希望籌委會委員能投票通過這一方案，支持警員辦案，維護華埠治安。

華人牙助見義勇為 與匪搏鬥

馬作林表示，4日中午12時30分，有白人顧客從9街夾Jackson街的牙醫診所出來，可能是去路邊交停車費。兩個非裔衝上來搶劫。劫匪當時用槍托毆打顧客的頭部，打得頭破血流，搶走名貴手表後，迅速逃跑。不幸中的萬幸，是受害者並未反抗，沒有重傷。社安隊聞訊後也迅速趕到現場幫忙維持秩序。據悉，附近有攝像頭拍攝到，警方已調取錄像，希望能抓捕嫌犯。他也提醒華人，女士和老人外出，最好有人陪同。避免晚上出行或到偏僻的街道。

莊錦鎮的脊椎治療診所開在事發附近，和華人牙醫診所毗鄰。當時，莊錦鎮有一位亞裔女性患者剛好出去，目擊到部分事情經過。

原來，2名劫匪拿槍搶劫時，一開始就對受害者大喊，「把手表給我。」不知何時得知受害者有貴重物品。受害者還沒來得及反應，劫匪就拿起槍打人。得手後，劫匪逃跑，剛好對著女顧客方向，害得她大喊大叫，以為劫匪要向自己下手，後來才知對方是坐車逃跑。

一番掙扎叫嚷，驚動了事發商業樓的業主和顧客，都跑出來查看。此時，華裔牙醫的助理，衝出來見義勇為，和劫匪有過搏鬥，一度將手槍打在地上，劫匪最後撿起槍逃之夭夭。

屋崙華促會籌委會主席莊錦鎮表示，建議華促會投票通過撥款，資助警方購買無人機，打擊...
屋崙華促會籌委會主席莊錦鎮表示，建議華促會投票通過撥款，資助警方購買無人機，打擊犯罪，維護華埠治安。（記者劉先進 ／攝影）

莊：警局無單獨預算 盼補空窗

莊錦鎮表示，警方反應速度很快，大約不到5分鐘，就有3輛警車、4個警員來處理，讓他的亞裔顧客做了口供。

根據屋崙警局的消息，這些搶劫是明顯有組織的行為。劫匪知道警方的工作時間和工作範圍。目前華埠有8個警員駐紮巡邏，早上8時開始上班，一些劫匪在8時前下手。而此次搶劫事發時，警方剛好在Franklin街一帶巡邏吧，並未在Jackson街一帶有人，力有未逮，給劫匪可乘之機。

華促會將盡快成立一個非營利機構，來管理華埠互惠區範圍內每年120多萬的地產評估費。資金將用於緩解華埠的治安、品牌宣傳等問題。莊錦鎮表示，期望說服華促會的其他委員，通過撥款7萬5000多元，資助警方購買一批無人機，幫助抓捕搶劫等罪行的嫌犯。他個人希望這筆撥款最快今年年底撥付。

屋崙每年有近22%預算（42%的市府普通基金）撥付給警局，為何要華促會資助？

莊錦鎮表示，他曾任職阿拉米達市議員，知道相關預算的使用情況。警局預算用途都有嚴格規定，有的用於支付工資，有的用於保險、警局設備等，屋崙警局並無單獨預算購買無人機。如果需要，需要等到下一個預算年度，讓市議會審批。這樣一來，時間太過漫長。目前市議會也批准警局使用無人機，只是缺少資金。「華埠治安有惡化趨勢，時間不等人，華促會如果能撥款幫忙，義不容辭。警方購買無人機後，能有效震懾罪犯，也可幫忙逮捕嫌犯，尤其是開車搶劫的劫匪。」

華埠9街夾Jackson街4日中午發生持槍搶劫。社安隊聞訊後趕往現場。（馬作林供...
華埠9街夾Jackson街4日中午發生持槍搶劫。社安隊聞訊後趕往現場。（馬作林供圖）

華埠 預算 屋崙

上一則

金山遇襲亞裔老人法庭首見襲擊者 支持群眾法院聲援

延伸閱讀

華文媒體圓桌會議 布里德：增加警力保護華埠商戶

華文媒體圓桌會議 布里德：增加警力保護華埠商戶
薛麗比：抗暴力 屋崙將增辦警察學院 5所變7所

薛麗比：抗暴力 屋崙將增辦警察學院 5所變7所
屋崙臨時議長盛滔提議 5萬獎勵金幫助招聘新警員

屋崙臨時議長盛滔提議 5萬獎勵金幫助招聘新警員
屋崙5年護路計畫 將修華埠10街道 目標要超過350哩

屋崙5年護路計畫 將修華埠10街道 目標要超過350哩

屋崙暴力犯罪猖狂 市長薛麗比宣布擴大警力

屋崙暴力犯罪猖狂 市長薛麗比宣布擴大警力

熱門新聞

庫比蒂諾Main Street平時非常熱鬧，沒想到發生搶案。（本報檔案照片，記者李榮／攝影）

庫比蒂諾鬧區遇匪用槍抵頭 華男勞力士手表被搶

2021-12-03 02:19
華埠10街一鐘錶店被打破玻璃行竊。（記者劉先進 ／攝影）

金山奧克蘭華埠3店被砸 離譜賊人手被割「血染」碎玻璃

2021-11-28 23:45
全美首例Omicron病例是由舊金山加大病毒學家邱華彥的實驗室證實的。（電視新聞截圖）

美國首例Omicron 灣區華裔醫師邱華彥定序

2021-12-02 02:20
全美首例Omicron病例是由舊金山加大病毒學家邱華彥的實驗室證實的。（電視新聞截圖）

舊金山加大華裔醫師定序 發現美首例Omicron

2021-12-01 23:31
舊金山聯合購物廣場上，隨處可見被木板包圍的店面。（記者李怡／攝影）

店面櫥窗釘木板 民怨：沒了節日氣氛

2021-11-30 20:31
荷姆斯在法庭證詞表示，Theranos前總裁強迫她與他發生性關係。圖為她先前在出席聯邦法庭遴選陪審團檔案照片。(美聯社)

荷姆斯：遭Theranos前總裁強迫發生性關係

2021-11-30 02:13

超人氣

更多 >
劉德華10年不吃米飯 王晶毫不留情用一句話形容

劉德華10年不吃米飯 王晶毫不留情用一句話形容
美國萬物齊漲 揭開商家變相漲價5大策略

美國萬物齊漲 揭開商家變相漲價5大策略
封面故事／一元店聰明購物 買不買有講究

封面故事／一元店聰明購物 買不買有講究
挪威逍遙號郵輪爆10人染疫 今載3千多人回美

挪威逍遙號郵輪爆10人染疫 今載3千多人回美

校園才鬧槍案「1人1把槍 祝聖誕快樂」議員全家福惹議

校園才鬧槍案「1人1把槍 祝聖誕快樂」議員全家福惹議