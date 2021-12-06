屋崙華埠傳持槍搶劫 莊錦鎮籲華促會資助警方無人機

屋崙華埠社安隊在華埠巡邏。（記者劉先進 ／攝影）

屋崙 華促會籌委會主席莊錦鎮( Stewart Chen )、東灣台山同鄉會華埠 社安隊隊長馬作林5日表示，華埠9街夾Jackson街4日中午發生持槍搶劫。一名華裔牙醫的白人顧客，在外面交停車費時，被2個非裔搶走名貴手表，還遭劫匪用槍托凶狠毆打頭部，所幸並無大礙。牙醫的助理見義勇為，與歹徒搏鬥，將手槍擊打到地上。劫匪最終逃之夭夭。

莊錦鎮說，他個人建議華促會通過預算 ，幫助屋崙警局購買若干無人機，協助警方打擊、逮捕搶劫等行為的罪犯，也希望籌委會委員能投票通過這一方案，支持警員辦案，維護華埠治安。

華人牙助見義勇為 與匪搏鬥

馬作林表示，4日中午12時30分，有白人顧客從9街夾Jackson街的牙醫診所出來，可能是去路邊交停車費。兩個非裔衝上來搶劫。劫匪當時用槍托毆打顧客的頭部，打得頭破血流，搶走名貴手表後，迅速逃跑。不幸中的萬幸，是受害者並未反抗，沒有重傷。社安隊聞訊後也迅速趕到現場幫忙維持秩序。據悉，附近有攝像頭拍攝到，警方已調取錄像，希望能抓捕嫌犯。他也提醒華人，女士和老人外出，最好有人陪同。避免晚上出行或到偏僻的街道。

莊錦鎮的脊椎治療診所開在事發附近，和華人牙醫診所毗鄰。當時，莊錦鎮有一位亞裔女性患者剛好出去，目擊到部分事情經過。

原來，2名劫匪拿槍搶劫時，一開始就對受害者大喊，「把手表給我。」不知何時得知受害者有貴重物品。受害者還沒來得及反應，劫匪就拿起槍打人。得手後，劫匪逃跑，剛好對著女顧客方向，害得她大喊大叫，以為劫匪要向自己下手，後來才知對方是坐車逃跑。

一番掙扎叫嚷，驚動了事發商業樓的業主和顧客，都跑出來查看。此時，華裔牙醫的助理，衝出來見義勇為，和劫匪有過搏鬥，一度將手槍打在地上，劫匪最後撿起槍逃之夭夭。

屋崙華促會籌委會主席莊錦鎮表示，建議華促會投票通過撥款，資助警方購買無人機，打擊犯罪，維護華埠治安。（記者劉先進 ／攝影）

莊：警局無單獨預算 盼補空窗

莊錦鎮表示，警方反應速度很快，大約不到5分鐘，就有3輛警車、4個警員來處理，讓他的亞裔顧客做了口供。

根據屋崙警局的消息，這些搶劫是明顯有組織的行為。劫匪知道警方的工作時間和工作範圍。目前華埠有8個警員駐紮巡邏，早上8時開始上班，一些劫匪在8時前下手。而此次搶劫事發時，警方剛好在Franklin街一帶巡邏吧，並未在Jackson街一帶有人，力有未逮，給劫匪可乘之機。

華促會將盡快成立一個非營利機構，來管理華埠互惠區範圍內每年120多萬的地產評估費。資金將用於緩解華埠的治安、品牌宣傳等問題。莊錦鎮表示，期望說服華促會的其他委員，通過撥款7萬5000多元，資助警方購買一批無人機，幫助抓捕搶劫等罪行的嫌犯。他個人希望這筆撥款最快今年年底撥付。

屋崙每年有近22%預算（42%的市府普通基金）撥付給警局，為何要華促會資助？

莊錦鎮表示，他曾任職阿拉米達市議員，知道相關預算的使用情況。警局預算用途都有嚴格規定，有的用於支付工資，有的用於保險、警局設備等，屋崙警局並無單獨預算購買無人機。如果需要，需要等到下一個預算年度，讓市議會審批。這樣一來，時間太過漫長。目前市議會也批准警局使用無人機，只是缺少資金。「華埠治安有惡化趨勢，時間不等人，華促會如果能撥款幫忙，義不容辭。警方購買無人機後，能有效震懾罪犯，也可幫忙逮捕嫌犯，尤其是開車搶劫的劫匪。」