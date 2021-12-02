舊金山出現首例Omicron確診病例 全員警戒

科法斯呼籲市民，面對新的Omicron 變體病毒，不要恐慌，最重要是接種疫苗、打加強針、即時檢測，一如既往做好自我保護措施。 （記者李怡/攝影）

舊金山 公共衛生部已於12月1日確認，全美第一例 COVID-19， Omicron 變體 (B.1.1.529) 感染病例。感染者是一名從南非回來的旅行者，於 2021 年 11 月 22 日從南非返回舊金山。在自我隔離期間出現輕微症狀。經緊急檢測 發現 Omicron感染呈陽性。今日據舊金山衛生局回應，幸運的是檢測與感染者接觸過的人員，都未被感染。

對於首例在美國檢測到的 Omicron 變體病毒感染者，可能還有其他案例尚未被發現檢測到。舊金山市長布里德回應說：「舊金山是全國疫苗接種率最高和死亡率最低的地區之一，因為自從疫情大流行開始的早期，我們就採取了即時的保護措施。我們知道面對 Omicron 變種病毒，只是時間早晚的問題，根據近兩年的抗疫情經驗，舊金山這個城市已經準備好來面對和處理這一變體病毒了。希望每個市民都積極配合，繼續做好接種疫苗、加強針和做好防護措施」。

舊金山市衛生局局長考法克斯(Grant Colfax）表示，衛生局及醫療界正在努力研究Omicron變種病毒，還未了解這變種病毒具體的傳染性及危害力。儘管醫療界一致認為所有疫苗在防禦Omicron絕有效用，仍未清楚疫苗對新變種病毒的實際效用程度。此外，Omicron很有可能比Delta病毒更具傳染性。

考法克斯呼籲市民保持警惕，最重要是接種疫苗、打加強針、勤洗手、戴口罩，減緩病毒傳播，保護自己。他表示，衛生局現時未有打算實施新的衛生限制令。

病毒樣本的基因檢測程序在舊金山加大進行，測試結果由聯邦疾病控制及預防中心(CDC）確認。領導測試的病毒學教授邱華彥(Charles Chiu)表示，過去一年與衛生局基因學部門及生物科技公司Color密切合作，對新冠病毒基因組合進行測試。實驗室於周二晚上8時前收到了第一例感染者的病毒測試樣本，進行了快速基因分子測試，並在在兩小時內判斷是潛在Omicron病毒，隨後在12月1日凌晨4時確認樣本為Omicron病毒。

邱華彥帶領的病毒樣本確認測試，將有效加速美國對Omicron變種病毒的研究。一旦成功培養新變種病毒的樣本，便可快速分享至全國各地的實驗室。

舊金山市衛生官菲利普(Susan Philip)表示，目前為止沒有收到與感染者密切接觸者染患Omicron的陽性檢測報告。衛生局尚在調查和逐一聯繫曾與該名Omicron患者接觸過的人員，其中最主要的是，在南非返回舊金山市的過程中，同機乘客及患者親友，以督促他們進行病毒檢測及自我隔離。

在舊金山第一例 Omicron 變體感染者確認後，舊金山衛生局告知本報，提醒廣大民眾要相信科學的力量。如有外出旅遊或是覺得有感染新冠的相關症狀，請及時到各衛生站點進行病毒感染的檢測。實際情況並非像網絡自媒體謠傳 Omicron 變體病毒目前的設備檢測不到。