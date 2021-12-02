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北加華人丁駿輝 當選酒鄉蘇諾瑪史上首任華裔市長

記者劉先進／蘇諾瑪報導
前任市長阿格瑞蒙蒂（左，Madolyn Agrimonti）將象徵權力交接的小法槌，交給現任索諾馬市長丁駿輝。（丁駿輝供圖）
前任市長阿格瑞蒙蒂（左，Madolyn Agrimonti）將象徵權力交接的小法槌，交給現任索諾馬市長丁駿輝。（丁駿輝供圖）

1日晚上10時許，北灣蘇諾瑪（Sonoma）市議會全票通過，選舉任命華裔市議員丁駿輝（Jack Ding）為市長。丁駿輝是蘇諾瑪市180年歷史上，首個華裔、乃至少數族裔市長。在北灣城市歷史上較為少見。他表示，希望建設一個更有活力、更強大，更大規模，更美麗的城市。

蘇諾瑪城市較小，市長並非直接民選，是由市議員投票選出，任期一年。接過前任市長阿格瑞蒙蒂（Madolyn Agrimonti）遞來的象徵權力交接的小法槌，丁駿輝感歎，槌子很輕，責任重大。他的任職演講，激情澎湃，不少聽眾落淚。

畢業於加州多明尼克大學（Dominican University）的丁駿輝說，他喜歡學習歷史，這也是選擇落戶蘇諾瑪的原因。蘇諾瑪市曾經是加利福尼亞共和國（California Republic）誕生地和首都。這個獨立的國家，以熊旗（Bear Flag）為傲，1846年，儘管熊旗在廣場上空飄揚了短短的21天，但這是城市一筆可貴的精神財富 。獨立，創新，堅毅的精神，影響激勵著整個加州百年發展和矽谷的崛起。至今加州的州旗，仍延用熊旗。

過去3年以來，蘇諾瑪居民經歷了山林野火，新冠疫情災害，現在要振奮精神，重溫歷史傳統，充電加油。

丁駿輝說，他是來自江蘇第一代的新移民，35歲才來美國。生活，文化，語言障礙重重，如果積極走入社區，機會都是一樣的，可以把自己的知識， 經驗和觀念與大家分享，引導主流。

現在蘇諾瑪市居住的華人僅有0.3%。但是，在150年前，早期開發時期，25%的蘇諾瑪人口是中國勞工。由於種族歧視和排華法，他們默默地離開。在蘇諾瑪的歷史貢獻，被遺忘了。「可悲的是，我們找不到華裔勞工的任何墳墓，只因為他們不是白人和基督徒，很少有英文名字。在人口普查中，所有中國移民列出的名字相同，都寫著，John Chinaman。今天，蘇諾瑪是一個偉大的城市，具有包容性和愛，可以創造新的歷史。我是第一個在市府服務的華裔和移民。我完全理解所有社區的挑戰和貢獻。有一天，當我們把城市傳給我們新一代時，要確保蘇諾瑪準備好了，更強大，更有活力，規模更大，更美麗。」

丁駿輝說，他將繼續支持和籌款，建造一座紀念酒鄉華工的亭子。歷史就是未來。作為一名市長，有責任向市民呈現一部完整的歷史，讓年輕人看得遠，走得更遠。

丁駿輝說，想積極培育年輕人從政。市議會正在討論，要求市政府的城市規畫委員會，環境保護委員會和文化藝術委員會都設立一個青年委員職位，把年輕人的聲音帶進來，讓他們提前進入領導地位。

在經濟方面，丁駿輝希望打造更穩健的城市財政，利用聯邦和加州撥款，幫助小企業康復。考慮到城市外圍和中心地帶貧富差距大，他想利用聯邦基礎設施撥款和其他籌款，在市內和蘇諾瑪谷周邊建設免費公共WiFi，讓年輕人能充分利用網絡享受科技和教育資源，「有時去麥當勞吃飯，能看到孩子在外面的花壇上蹭網絡，趴著寫作業。他們家裡沒有網絡，如果能享受免費WiFi，相信會得到一定改善。」

他希望，利用自身的註冊稅務師專業背景，聯合其他專業人士，在網絡開設講座，教授年輕人理財知識，規畫未來。

丁駿輝說，他還謀畫處理好遊民安置問題。儘快完成地下水計費使用的法規政策，並推動完成70年內地下水質分析，防止海水倒灌的可能性，確保子孫後代有優質水源使用。「加州長期乾旱，但對農耕灌溉葡萄園、使用地下水，沒有明確檢測手段。透過計費使用，可以防止濫用地下水。」

丁駿輝是蘇諾瑪市180年歷史上，首個華裔、乃至少數族裔市長。在北灣城市歷史上也較...
丁駿輝是蘇諾瑪市180年歷史上，首個華裔、乃至少數族裔市長。在北灣城市歷史上也較為少見。（記者劉先進 ／攝影）

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