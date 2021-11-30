矽谷富人區巴洛阿圖發生入室竊盜 屋主在家

向來的「好區」巴洛阿圖也發生屋主在家，卻被入室竊盜的案件。（記者李榮／攝影）

向來治安良好的富人區巴洛阿圖，也發生入室竊盜事件，而且當時屋主還在家中，警方認為該案件屬於罕見的入室竊案，目前正在調查之中，初步認為可能是竊賊不知道屋主仍在家中，才大膽進入。

巴洛阿圖警方指出，11月27日時治安一項平穩的巴洛阿圖靠近Crescent Drive區域附近，發生一宗罕見的入室竊案。當日凌晨5時許，70多歲的女屋主與丈夫，以及其他家人都在家中休息。女屋主突然聽到巨響，當時以為是暖氣作動的聲音。隨後她又聽到樓上有腳步聲，那時還以為是家人起床走動的聲音。

後來男屋主在6時許下樓，發現家中後門的玻璃被砸碎，隨即報案。警方到場後調查發現，竊賊將一扇紗窗門破壞，打破玻璃進入屋內。

屋主清點家中物品後，認為應該並沒有財物遭偷竊。警方表示，可能因為竊賊進入屋內後，發現屋主仍在家，因此逃之夭夭。不過，警方在樓上找到了兩對可疑的腳印。

巴洛阿圖警方表示，在巴洛阿圖市內，過去屋主還在屋內的入室竊盜非常少見。入室竊盜通常是發生在白天屋主不在家時。警方呼籲民眾加強警覺，在夜間鎖好門窗，如果見到可疑的事件趕緊與警方聯繫。巴洛阿圖警局電話：650-329-2413。