舊金山治安敗壞 店面全用木板釘起來沒有節日氣氛

舊金山聯合購物廣場，隨處可見被木板包圍的店面（記者李怡/攝影）

隨著舊金山 迎來 12 月的年終重大購物月，以往時節不論是市中心的聯合廣場還是社區商舖，節日氣氛都非常的濃。但是因兩週前，聯合廣場發生大規模搶劫案後，市中心的零售商 店，都用了膠合板包住了店面的門窗。迎接顧客的，不是節日燈飾和聖誕老人裝飾品，而是隨處可見的武裝警力和治安巡邏車。

自上周二開始，聯合廣場地區大約有六家店面陸續被膠合板包圍遮擋，包括路易威登店和其他在搶劫中受損的商店。這與往年形成鮮明對比，之前12月的聯合廣場，櫥窗上滿是節日裝飾品，以及可以放在聖誕樹下的禮品裝飾。

儘管如此，在剛剛過去的黑五購物節，購物者仍然熙熙攘攘，似乎並沒有被膠合板所影響。當天受訪的顧客們表示，被遮擋的櫥窗和最近引起全國媒體關注的盜竊事件，也並沒有阻止他們前往購物中心，儘管確實也擔心安全問題。

警車不時地停在廣場周圍，警察坐在車裡或靠在車上，警棍系在腰帶上。很多商店購物採取了提前一小時預約制。零售專家表示，在關鍵的假日購物季節，商場櫥窗上的木板，可能會給購物者增加不安的心理，尤其是會給遊客帶來強烈的不安全感。從而影響顧客的消費。這可能會推動更多客戶進行網上購物。

聯合廣場的零售商 Santino DeRose 說，門窗被釘上的購物季，看到讓人感到很沮喪，尤其是在如此依賴旅遊業的舊金山。安全成本的增加，使在大流行期間陷入財務困境的零售商更難生存。全天候、訓練有素的安保人員，每月可能要花費 3萬元，而在下班時間後，還需要加班巡邏的警力，薪资指出成本超過每小時 100 元。

關閉和銷售額不佳的商店，也讓舊金山的稅收受損。在大流行期間，監管區 3 和 6 的稅收大幅下降，其中包括市中心、聯合廣場和市場南街。第三區的稅收從 2019 年的 2600 萬美元下降到 2020 年的 1200 萬美元，而第六區的稅收從 2800 萬美元下降到 1550 萬美元。

舊金山並不是唯一一個與有組織的零售犯罪，作鬥爭的城市。紐約和芝加哥 都發生過大規模搶劫案，DeRose 說他在最近一次到訪芝加哥分店期間，也看到了搶劫後的店面。但在全國零售聯合會的一項調查中，舊金山和奧克蘭被列為 2020 年有組織零售犯罪第二嚴重的地區，僅次於洛杉磯。

位於聯合廣場的眼鏡零售商 Jins Eyewear的銷售顧問說，用木板封起來的窗戶並沒有影響生意。黑色星期五和感恩節假期週末，沒有去年那麼忙，但他將銷售額下降更多地歸因於持續的疫情大流行，而不是最近的搶劫案。他說，許多業主和零售商仍然感到沮喪，認為多年來對零售犯罪的投訴被忽視了。我認為零售商家門一直渴望得到幫助，但是很多事情都被置若罔聞。當走過這些用木板封起來的店面，沒有什麼節日的喜慶感。