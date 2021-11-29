舊金山新增居民成長 成為全國人口密度第二大城

2020 年人口普查數據顯示，舊金山是美國人口第二稠密的大城市，僅次於紐約。但是市內人口密度的分佈並不均勻。（翻攝自美國人口普查局）

雖然舊金山 僅有90萬個居民，按照居民人口數量排名僅是全美第17大城市而已，不過因為舊金山地狹人稠，居住的人口密度每平方英里高達1.9萬個居民，全市人口密度為全國第二高，尤其密度最高的區域是田德隆 （Tenderloin）三個街區，每0.01平方英里內有2300個居民，相當於每平方英里住了22萬人，比舊金山平均人口密度高出12倍。

根據統計，舊金山共有90萬個居民，按照人口數量排名，是美國 人口第17高的城市。過去十年，舊金山人口成長8.5%，增加了將近七萬個居民。雖然舊金山人口成長，但相較於擁有900萬人口的紐約以及400萬人口的洛杉磯 ，舊金山的人口仍算少，不過若換算人口密度，情況就不同了。

根據2020年30萬人口以上城市普查數據分析，舊金山每平方英里平均居住人口約1.9萬人，僅次於紐約的3萬人，而同為加州的洛杉磯人口密度則排名第12名，主要原因是洛杉磯土地面積是舊金山的十倍大，高達500平方英里。

過去十年，全美大多數主要城市人口都在成長，人口密度也持續增加。人口密度最稠密的前12大城市中，西雅圖和華盛頓特區密度增幅最大，分別是21%和14%，舊金山的人口密度則增加了約8%。

舊金山市的人口密度分布，最密集的部分位於市中心，尤其是田德隆、華埠和金融區南海灘社區。密度最高的區域是田德隆的三個街區，位於市場街（Market Street）以北，Leavenworth和Jones街之間，每0.01平方英里的區域內大約有2300名居民，換算起來每平方英里約22萬人，比全舊金山市的平均人口密度高出12倍。

第二擁擠的地段在以萊文沃思（Leavenworth）、和海德街（Hyde）為界的街區，人口密度稍稍寬鬆一點，每0.02平方英里約有1500個居民，相當於每平方英里密度約21萬人。

相較之下，日落區的密度最低，毗鄰Potrero Hill和Dogpatch那一帶，每平方英里約有900名居民，大約比城市平均人口密度低了20倍，比田德隆最擁擠的地區密度低了250倍。即便如此，Potrero Hill地區的人口在過去十年中還是增加了兩倍多，2010年時區域每平方英里大約只有350名居民。

美國的城市人口，未來幾年可能會延續過去十年的成長趨勢。雖然一些主要城市可以透過擴大邊界向外發展，但在舊金山，這種可能性並不大，因為舊金山整個城市三邊環水，如果整座城市為了容納更多人口，人口密度得必須更加均勻地分布。

本月舊金山市規畫委員會批准了一項計畫，允許在單戶住宅或兩戶以上住宅土地上，最多建造四戶房屋住宅。根據舊金山市規畫委員會專員Frank Fung分析，這類型的城市中高密度建設計畫，相當罕見，委員會還有更多建議，希望能在市中心盡可能地多建造高樓層建築或住宅。