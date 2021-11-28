我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

護士偷止痛藥盜換食鹽水 7女取卵手術痛到「放聲尖叫」

加拿大發現2人確診Omicron 從奈及利亞入境

感恩假期結束 衛生局提醒返家後記得做新冠病毒檢測

李榮
聖他克拉拉縣府呼籲，感恩節有出遊或者聚會的民眾，都去做新冠肺炎病毒檢測。（記者李榮／攝影）
聖他克拉拉縣府呼籲，感恩節有出遊或者聚會的民眾，都去做新冠肺炎病毒檢測。（記者李榮／攝影）

感恩假期結束，聖誕、新年、年底假期都即將隨之而來。由於新冠肺炎（COVID-19）疫情依然持續，且還有變種病毒的威脅，聖他克拉拉縣政府衛生局提醒，在出遊回家後應該去做新冠肺炎病毒的檢測，避免病毒的傳播。

「想在節日過後安心，並健康的返回工作岡位及日常生活？去做檢測！」聖他克拉拉縣府衛生局指出，感恩假期時有許多人出遊，民眾如果在感恩假期聚會與出遊的話，「結束或旅行返回後請做檢測，就算沒有任何症狀。」因為，受感染者很可能因為不知道自己已經有了新冠肺炎，而繼續去上班、上學，或是和家人朋友吃飯聚會，「去做檢測可以有效避免不必要的家庭或社區傳播。」

若檢測出來的結果是陽性，聖他克拉拉縣府衛生局指出，陽性者必須遵循居家隔離措施，以防止疾病傳播。無論是否已經接中了疫苗，都必須要居家隔離。不過，依照經驗，大多數患有新冠肺炎的人士屬於輕症，可以在家中康復。

衛生局也進一步表示，如果真的得到了新冠肺炎病毒，必須密切留意症狀；如果症狀惡化，請儘早就醫。如果症狀惡化且患者已年滿60歲或以上，或者患有心臟病、肺病或腎病、糖尿病、高血壓或免疫系統減弱等問題，則應立即與醫生聯絡。並且千萬不要去上班、上學或去公共場所。

衛生局表示，有新冠肺炎症狀的民眾從症狀首次出現以來10天以後，並且在未服用退燒藥情況下不發燒已超過了24小時，且其他症狀也已經改善，則可以與他人相處、接觸。 如果沒有症狀，則在第一次陽性檢測以來10天後，可以與他人相處、接觸。

然而，衛生局也提醒，只要生病，則必須要在家裡。任何感到不適的人，即使是輕微的症狀（喉嚨痛、咳嗽、流鼻涕），都應該留在家裡，與他人隔離並做檢測。

衛生局建議，可以在智能手機上啟用「CA Notify（加州的新冠肺炎暴露通知系統）」，掌握疫情動態。 目前新冠肺炎的檢測都不需自付費用，民眾可上網SccFreeTest.org或致電408-970-2000，了解有關新冠肺炎居家隔離與檢疫的更多信息。

新冠肺炎 檢測 疫情

上一則

金山華埠老店被盜走25萬元珠寶 業主心寒想退休

延伸閱讀

法國衛生部長：新冠變種病毒Omicron可能早已進入法國

法國衛生部長：新冠變種病毒Omicron可能早已進入法國
疫苗有效？專家有信心 保護民眾不被新變種Omicron感染

疫苗有效？專家有信心 保護民眾不被新變種Omicron感染
澳洲也淪陷 驗出2例Omicron新變種病毒確診者

澳洲也淪陷 驗出2例Omicron新變種病毒確診者
Lisa確診新冠肺炎 南韓女團BLACKPINK成員接受PCR檢測

Lisa確診新冠肺炎 南韓女團BLACKPINK成員接受PCR檢測
假期將近 衛生局：聚會旅遊前3天先做新冠檢測

假期將近 衛生局：聚會旅遊前3天先做新冠檢測

熱門新聞

劫匪搜索喬伊納車子，他才掏出槍還擊。（視頻截圖）

北加奧克蘭退休警官加油站被搶劫 回擊打死1劫匪

2021-11-23 21:00

連續第三天 北加又爆多起集體搶劫商店 歹徒全逃

2021-11-22 17:47
瓊斯（左起）與貝恩斯遭警方逮捕。（巴洛阿圖警局提供）

北加巴洛阿圖精品店遭數十人破窗 警迅速反應圍捕

2021-11-25 19:25
專家表示，任何變體病毒的發現，都應該為全球疫苗接種工作帶來新的緊迫感。（記者李怡/攝影）

灣區專家：變種Omicron勿恐慌 做好3件事最重要

2021-11-27 00:02
一段影片顯示舊金山警員在盜竊案發生時袖手旁觀。紅圈為開大燈照射歹徒汽車的警車。（網路影片截圖）

舊金山盜竊案警員袖手旁觀 監視器曝光 各界震驚

2021-11-25 02:19
盜竊發生後，經營了38年的店主Rosita正在低價甩賣商品，計劃轉店回家養老。（記者李怡/攝影）

金山華埠老店被盜走25萬元珠寶 業主心寒想退休

2021-11-28 02:20

超人氣

更多 >
藏匿飛機起落架 挺過-80℉低溫、低壓 偷渡男抵美

藏匿飛機起落架 挺過-80℉低溫、低壓 偷渡男抵美
不滿最後一盒糖糕被買走 曼哈頓華男大打出手

不滿最後一盒糖糕被買走 曼哈頓華男大打出手
茶比金貴 每公克逾356美元 蘇富比將首度拍賣普洱茶

茶比金貴 每公克逾356美元 蘇富比將首度拍賣普洱茶
多州爆打砸搶 4個因素讓犯罪率大增

多州爆打砸搶 4個因素讓犯罪率大增
驚悚黑五 洛杉磯到芝加哥 精品店到五金店 搶劫遍地開花

驚悚黑五 洛杉磯到芝加哥 精品店到五金店 搶劫遍地開花