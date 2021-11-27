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灣區專家：變種Omicron勿恐慌 做好3件事最重要

記者李怡 / 舊金山報導
專家表示，任何變體病毒的發現，都應該為全球疫苗接種工作帶來新的緊迫感。（記者李怡/攝影）
專家表示，任何變體病毒的發現，都應該為全球疫苗接種工作帶來新的緊迫感。（記者李怡/攝影）

舊金山加州大學傳染病專家莫妮卡．甘地（Mornic Gandy）博士說，新型冠狀病毒變種 Omicron 周五引發全球恐慌，各國緊急出台旅行限制禁令，導致股市暴跌，令人擔憂。甘地說，Omicron 變體值得進一步研究，但仍不確定它會造成多大的傷害，在疫苗注射率高的灣區會造成多大的影響。因變種病毒發現於疫苗接種率只有21%的南非，更需要有更多的變體病毒的實驗室和臨床信息，才可以做更好的應對。甘地提醒市民，切勿恐慌，堅持做好防護、抓緊注射疫苗加強針、帶好口罩、公共場合保持社交距離，仍是防疫點項。

防疫專家表示，儘管世界上大部分地區仍在與有高度傳染性的delta變種作鬥爭，但Omicron變種的出現，再次發出警告，提醒全球各國加強疫苗接種，防止病毒進一步變異。

Omicron變種是在南非發現，當時病例突然從平均每天約200例飆升至周四的2465例。研究病毒樣本的科學家發現了這一變體，但並不意味著它起源於南非，南非擁有世界上最好的病毒監測系統之一，因此可能只是第一個發現它的國家。在報告新變種的一天內，包括美國在內的多個國家宣布，暫停來自南非的旅行計畫。世界衛生組織於周五命名了這一尚未在美國發現的新變種病毒。

Omicron 的突變，比目前在世界上占主導地位的delta變體要厲害得的多。僅刺突蛋白就有30多個，大量的突變讓科學家們擔心Omicron可能比delta更具傳染性，並且可能對先前感染或疫苗產生的抗體有免疫效果。世衛組織在一份關於該變體的報告中寫道，初步證據表明Omicron可能增加再感染的風險。

柏克萊加大創新基因組高級科學家懷曼（Wyman）說，「突變並不一定意味著變體更容易傳播或會對抗體免疫。科學家仍需要對變體進行更多的實驗室和臨床研究。」她說，「雖然關於Omicron的傳播很令人擔憂，但現在判斷它的傳播能力還為時過早。或許，再過幾周，我們就會知道更多更科學的關於新變種病毒的信息。」

健康專家表示，無論科學家在未來幾天和幾用內對 Omicron 了解了什麼信息，任何變體病毒的發現都應該為全球疫苗接種工作帶來新的緊迫感。變體更有可能出現在病毒傳播率高的環境中，病毒傳播得越多，就越有可能產生可能導致新變體的突變。就像Delta，是在印度幾乎沒有人接種疫苗的時候出現的。

科學家 Wyman 指出，「旅行禁令可能不是針對新變體的最佳方法。接種疫苗、佩戴口罩、病毒感染測試，這三件事是真正應該強調的。關閉邊境可能激怒政府和汙名化國家，並不是解決問題的方法。」

疫苗 南非 變種病毒

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