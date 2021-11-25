舊金山聯合廣場 加強假日安保 提供免費停車點

警察和緊急救援人員停在舊金山聯合廣場的路易威登商店外。最近的团伙抢劫犯罪，促使某些时段限制街邊停車。因此，聯合廣場周圍的停車場提供免費停車服務。（記者李怡╱攝影）

最近的團伙搶劫犯罪，促使舊金山 市中心聯合廣場附近的某些時段，限制街邊停車。因此，聯合廣場周圍的停車場提供免費停車服務。從週五到今年年底，舊金山聯合廣場附近的三個車庫將提供，長達兩個小時的免費停車位。上週在聯合廣場發生的零售商店團夥盜竊案件後，為確保市民們在假日中安全放心購物，市中心的一些街道將會限制汽車 通行與停放。

布里德表示，「聯合廣場的顧客應該會看到更多的警察 徒步巡邏和更多的執法人員，請大家可以安心的購物。」

據舊金山市交通局稱，聯合廣場半徑兩個街區內的三個車庫將提供兩小時免費停車服務：位於444 Stockton Street，斯托克頓車庫; 位於 123 O'Farrell Street 的 Ellis-O'Farrell 車庫；和 333 Post Street 的聯合廣場車庫。

這三個車庫共有 3,042 個車位，每小時停車費在 4 美元到 5 美元之間，具體取決於一天中，停放車輛的多少。目前還不清楚聯合廣場附近的哪些街道將在晚上 7 點至早上 6 點之間禁止汽車通行，交通局表示，關閉不會影響市政服務或公共汽車改道。