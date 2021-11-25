舊金山聯合廣場 加強假日安保 提供免費停車點
最近的團伙搶劫犯罪，促使舊金山市中心聯合廣場附近的某些時段，限制街邊停車。因此，聯合廣場周圍的停車場提供免費停車服務。從週五到今年年底，舊金山聯合廣場附近的三個車庫將提供，長達兩個小時的免費停車位。上週在聯合廣場發生的零售商店團夥盜竊案件後，為確保市民們在假日中安全放心購物，市中心的一些街道將會限制汽車通行與停放。
布里德表示，「聯合廣場的顧客應該會看到更多的警察徒步巡邏和更多的執法人員，請大家可以安心的購物。」
據舊金山市交通局稱，聯合廣場半徑兩個街區內的三個車庫將提供兩小時免費停車服務：位於444 Stockton Street，斯托克頓車庫; 位於 123 O'Farrell Street 的 Ellis-O'Farrell 車庫；和 333 Post Street 的聯合廣場車庫。
這三個車庫共有 3,042 個車位，每小時停車費在 4 美元到 5 美元之間，具體取決於一天中，停放車輛的多少。目前還不清楚聯合廣場附近的哪些街道將在晚上 7 點至早上 6 點之間禁止汽車通行，交通局表示，關閉不會影響市政服務或公共汽車改道。
舊金山交通部發言人 Erica Kato 說道，為了保護公共安全，我們不得不拆除聯合廣場內外的大量路邊停車位和貨車，同時也鼓勵廣大市民乘坐公共交通到達聯合廣場。並與舊金山警局密切合作，確保市政巴士能夠順利通過聯合廣場地區。
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