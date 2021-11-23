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北加屋崙退休警官加油站被搶劫 回擊打死1劫匪

記者劉先進／屋崙報導
劫匪搜索喬伊納車子，他才掏出槍還擊。（視頻截圖）
劫匪搜索喬伊納車子，他才掏出槍還擊。（視頻截圖）

北加退休的屋崙警局隊長喬伊納（Ersie Joyner）10月21日在油站加油時，被三人持槍搶劫。他開槍還擊，雙方交火，劫匪加德納（Desoni Gardner）被擊中死亡。喬伊納身中多處槍傷並倖存。另兩名嫌犯凱曼德·金（Kemandre King）和馬龍·金（Marlon King）接連被逮捕，三人同夥、駕車帶他們逃離現場的海爾斯（Joshua Hayles）也在德州落網。阿拉米達縣地檢處23日宣佈，指控三人犯下二級搶劫罪行和謀殺、謀殺未遂罪。

時間發生於2021年10月21日，地點則在屋崙第17街和Castro街的Chevron加油站，喬伊納那時正在加油，加德納、曼德·金和馬龍·金接近他，並搶劫他。三人威脅要向喬伊納開槍，並奪走他的財產。喬伊納擔心自己的生命安全，掏出手槍向嫌犯開槍，擊中了加德納。加德納後來被宣布當場死亡。

根據監視攝影機影像顯示，喬伊納在加油時，三名男子從加油站另一側的車輛出來衝向他。一名嫌犯似乎抓住了喬伊納手中的手機，其他嫌犯則掏他口袋，從他的脖子上拉下一條鏈子。

當時，喬伊納看起來沒有與這些人纏鬥，但當歹徒打開車門，其中一嫌犯，準備要拿走他的背包時，喬伊納掏出手槍並開槍。屋崙警方之前表示，歹徒似乎是隨機搶劫。這三名嫌疑人不太可能認識喬伊納。

另兩名嫌犯的其中之一向喬伊納連續開槍，多次擊中他。隨後，兩人乘坐同夥海爾斯駕駛的車輛逃之夭夭。喬伊納的腿和身體有多處槍傷。他在屋崙高地醫院接受手術，上周出院。傷勢正在恢復中。

喬伊納在貧窮的東屋崙長大。在警局工作28年後，於2019年退休，隨後成為兩家大麻公司的股東之一。屋崙警官協會主席多內蘭（Barry Donelan）說，喬伊納很受人歡迎，也受到警員和組織中各級成員的愛戴。

馬龍·金和凱曼德·金很快逮捕，並將於11月23日在東灣都布林的阿縣高等法院審訊。海爾斯於11月19日在德州被捕，並被引渡回加州

阿縣地檢長歐瑪麗（Nancy O'Malley）表示，喬伊納在被搶劫時，被無情地攻擊和槍擊，我們繼續為他的完全康復祈禱，我們的思緒與他和他的家人同在。

三個被逮捕的嫌犯都被指控謀殺加德納，並對喬伊納犯下二級搶劫罪。馬龍·金和凱曼德·金均被指控利用半自動槍械攻擊罪；馬龍·金還被指控故意、蓄意、有預謀地謀殺喬伊納未遂。

雖然喬伊納涉及致命的一槍打死加納德。但阿縣檢察官說，根據挑釁行為原則指控三人。加州法律規定，如果被告故意做出挑釁行為，而且受害者的死亡是被告挑釁行為的自然和可能的後果，就可以指控謀殺。

阿縣地檢處表示，由於此案正在進行中，將不作任何進一步評論。

監控視頻顯示，三個劫匪圍住退休警官喬伊納搶劫。（視頻截圖）
監控視頻顯示，三個劫匪圍住退休警官喬伊納搶劫。（視頻截圖）
喬伊納開槍射擊。（視頻截圖）
喬伊納開槍射擊。（視頻截圖）

屋崙 加州 德州

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