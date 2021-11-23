舊金山市長布里德支持當地小商業經濟復甦

舊金山 市長布里德與經濟和勞動力發展辦公室 (OEWD) 今天發起了第八屆「Shop and Dine in the 49」活動，鼓勵市民們在即將到來的節假日，在舊金山 49 平方英里內購物消費，以支持舊金山小企業的經濟恢復與發展。

市長布里德說，我們都知道正是舊金山多元化的小企業社區提供的便利和特殊，使這座城市成為了我們喜歡的樣子。隨著假期的到來，經濟復甦之際，在當地購物並支持您所喜歡的企業和商店，比以往更多時候都重要的多。

今年的「Shop and Dine in the 49 」活動在整個舊金山的小企業和社區推廣購物。 從 12 月 1 日星期三開始，與鄰里商人協會合作，一輛帶有 49 種裝飾的 Shop and Dine 的無軌電車將在12月的三個週末，為全市不同的鄰里購物區帶來節日慶祝活動。OEWD 的市政廳假日快閃店也將於 12 月 7 日上午 11:00 至下午 3:00 返回，屆時將有超過 35 位當地藝術家和製造商與舊金山藝術委員會合作。

市民可以登陸www.shopdine49.com 查看，電車之旅的時間表，以及當地企業和社區購物計劃、假期相關的活動、促銷活動的具體安排和日期。

經濟和勞動力發展辦公室主任凱特·索菲斯 (Kate Sofis) 表示，假期對於小型零售商 、餐館、當地製造商和藝術家以及他們僱用的人員來說是一個關鍵的季節。隨著舊金山人本季開始假日購物，我們鼓勵居民和遊客通過訪問社區商店或從當地零售商在線訂購來支持當地購物。多元化的商店是社區和經濟的基石。 通過支持當地消費，以確保這個假期，將成為城市經濟從 COVID-19 影響中復甦的重要里程碑。

為支持在 49 活動中推廣 Shop and Dine，舊金山提出了由主管 Stefani 提出的立法，為尋求在 12 月 4 日至 5 日和 12 月 11 日至 12 日期間進行街道零售的企業免除許可證費用。

「小型企業是使舊金山成為如此充滿活力和理想的生活、工作和旅遊勝地的重要組成部分」，第 2 區主管凱瑟琳·斯蒂芬妮 (Catherine Stefani) 說道，隨著我們從大流行中走出來，我們必須盡一切努力支持我們當地的小型企業，以確保它們完全康復。 我敦促每一位舊金山人在這個假日季節加入當地購物和用餐體驗。

此外，「Shop and Dine in the 49 」活動將與 BART 合作，以促進公共交通可達的當地企業。 BARTable 是一個致力於推廣 BART 無障礙活動的網站，將提供 BART 車站 6 個街區範圍內的獨立商鋪信息，並向乘客提供促銷優惠。

「對我們來說，提升本地企業很重要，尤其是在這個充滿挑戰的時期。」舊金山商會主席兼首席執行官 Rodney Fong 說道，當地小商業使我們的社區變得獨特而充滿活力，並保持經濟健康。 這就是為什麼舊金山商會很自豪的支持當地消費活動。

舊金山擁有 90,000 多家小企業，這些企業創造了數以千計的就業 崗位，為當地居民提供了就業機會。 目前，舊金山居民每年在外地和在線零售商處花費數億美元。 根據美國商務部的數據，在 COVID-19 期間，這一數字在全國范圍內從所有零售的 11% 增加到 14%。 儘管放寬了限制，但 2021 年第三季度的在線銷售額仍佔全國總銷售額的 13%，預計這一趨勢在加州和舊金山更為明顯，因為與其他州相比，加州的網上購物頻率更高。

我相信舊金山的經濟正在復甦的道路上，當地購物和用餐活動將有助於將假日購物者帶入到小企業中來，舊金山地區商人協會理事會主席 Maryo Mogannam 說，將消費者的資金用於小企業對當地就業和我們的經濟復甦至關重要。即使將我們支出的 1% 從在線零售商轉移到當地零售商，也會為舊金山經濟創造數百萬美元的效益。

「當我和我的合作夥伴創辦 EI Home 時，希望為客戶帶來精美的物品」小商業 EI Home 的店主Eric Wang 說，「很開心我們成為社區的一部分，當市民們在當地購物時，您不僅是在支持小企業、經營者和員工，也是在支持社區的發展。」

「Shop and Dine in the 49」 是由市長辦公室與經濟和勞動力發展辦公室、小型企業辦公室與當地商人協會、社區福利和舊金山商會合作共同發起的。舊金山藝術委員會協辦，部分由萬事達卡贊助。

自大流行開始以來，舊金山為小企業提供了即時和持續的支持，包括提供超過 6,300 萬美元的贈款和貸款，以支持 3,000 多家小企業，此外還提供了數千萬美元的費用和稅收延期，以及申請州和聯邦資金的援助。 這包括布里德提出並簽署的立法，免除 500 萬美元的娛樂和夜生活場所以及小餐館的費用和稅款。