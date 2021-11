密爾比達環球廣場槍戰調查改口：警察先開槍

密爾比達警局長指出,雖然最先是認為嫌犯先向警察開槍,但調查後發現警察發現嫌犯有槍後先開槍。(記者李榮/翻攝)

密爾比達 環球廣場(Milpitas Square)上個月15日下午傳出警匪槍戰的事件,當時有不少華裔民眾正好在環球廣場逛街購物,目擊槍戰發生,很多人四處竄逃保命,槍擊案也引起社區震驚。當時與警方交火的歹徒尼爾森(Michael Edward Nelson)身中多槍,送醫後不治。密爾比達市警局在調查之後,公布當天的警用隨身攝影機錄像,以及現場監視器畫面,並且改口當時是警方先開的槍,而非最初公布的尼爾森先開槍。

密爾比達警方表示,當天尼爾森是駕駛一台贓車遭警方鎖定,因此上前攔查。密爾比達警方指稱,那時尼爾森一度依警方指示下車,但後來尼爾森又回到車上,而且手上持有槍枝。事發後最早時,警方則是對外指稱:尼爾森先向警方開槍,警方才予以還擊。

依照密爾比達警方最新公布的視頻顯示,員警在圍堵尼爾森的座車後,先是大聲多次喝斥,要求尼爾森將手舉起來(Let me see your hands),結果一名警察 發現尼爾森有槍,因此大喊了幾次「有槍、有槍」。接著,視頻中就聽到連串槍響,一名警察也隨即通報勤務指揮中心:「開槍了(shots fired)」。

接著又是一陣激烈的交火。警察也不斷要求尼爾森高舉雙手,之後視頻中又有警察呼喊:「他(尼爾森)在開槍。」

密爾比達警方並表示,嫌犯還開槍打中一台警車。雙方交火後,警方控制住場面,並確定尼爾森已經沒有威脅後,上前將尼爾森逮捕,急救並送醫,但之後還是回天乏術。

當天警方與尼爾森雖然都開了許多槍,但除了附近部分車輛遭波及以外,所幸警察與現場民眾都沒有受傷。槍戰後該商場附近被警方封鎖調查,許多商家暫時停業至深夜。

密爾比達警方指出,當天尼爾森是開著贓車遭盯上,他身上並沒有攜帶身分證明文件。不過,後來經指紋比對後,證實尼爾森(Michael Edward Nelson)的身份,尼爾森過去曾有身份竊盜(identity theft)等案底。警方表示,如果尼爾森並未死亡,將面臨多項控罪,包括意圖謀殺警察、持有槍支 重罪、持有未登記槍支、持有高容量彈夾、持有贓車,以及其他數項控罪。