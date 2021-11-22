密爾比達環球廣場槍戰調查改口：警察先開槍

密爾比達警局長指出，雖然最先是認為嫌犯先向警察開槍，但調查後發現警察發現嫌犯有槍後先開槍。（記者李榮／翻攝）

密爾比達 環球廣場（Milpitas Square）上個月15日下午傳出警匪槍戰的事件，當時有不少華裔民眾正好在環球廣場逛街購物，目擊槍戰發生，很多人四處竄逃保命，槍擊案也引起社區震驚。當時與警方交火的歹徒尼爾森（Michael Edward Nelson）身中多槍，送醫後不治。密爾比達市警局在調查之後，公布當天的警用隨身攝影機錄像，以及現場監視器畫面，並且改口當時是警方先開的槍，而非最初公布的尼爾森先開槍。

密爾比達警方表示，當天尼爾森是駕駛一台贓車遭警方鎖定，因此上前攔查。密爾比達警方指稱，那時尼爾森一度依警方指示下車，但後來尼爾森又回到車上，而且手上持有槍枝。事發後最早時，警方則是對外指稱：尼爾森先向警方開槍，警方才予以還擊。

依照密爾比達警方最新公布的視頻顯示，員警在圍堵尼爾森的座車後，先是大聲多次喝斥，要求尼爾森將手舉起來（Let me see your hands），結果一名警察 發現尼爾森有槍，因此大喊了幾次「有槍、有槍」。接著，視頻中就聽到連串槍響，一名警察也隨即通報勤務指揮中心：「開槍了（shots fired）」。

接著又是一陣激烈的交火。警察也不斷要求尼爾森高舉雙手，之後視頻中又有警察呼喊：「他（尼爾森）在開槍。」

密爾比達警方並表示，嫌犯還開槍打中一台警車。雙方交火後，警方控制住場面，並確定尼爾森已經沒有威脅後，上前將尼爾森逮捕，急救並送醫，但之後還是回天乏術。

當天警方與尼爾森雖然都開了許多槍，但除了附近部分車輛遭波及以外，所幸警察與現場民眾都沒有受傷。槍戰後該商場附近被警方封鎖調查，許多商家暫時停業至深夜。

密爾比達警方指出，當天尼爾森是開著贓車遭盯上，他身上並沒有攜帶身分證明文件。不過，後來經指紋比對後，證實尼爾森（Michael Edward Nelson）的身份，尼爾森過去曾有身份竊盜（identity theft）等案底。警方表示，如果尼爾森並未死亡，將面臨多項控罪，包括意圖謀殺警察、持有槍支 重罪、持有未登記槍支、持有高容量彈夾、持有贓車，以及其他數項控罪。