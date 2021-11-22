連續第三天 北加又爆多起集體搶劫商店 歹徒全逃

海沃德的Southland Mall同樣遭遇多人搶劫，40多人闖入珠寶店搶劫珠寶。（翻攝自KPIX電視台）

近期灣區 出現多起搶劫事件，令人感到相當擔憂。20日晚間數十名不法之徒闖入核桃溪市區Nordstrom 百貨公司行竊搶劫，21日傍晚又有多人闖入南灣Santana Row 的Lululemon打劫商品，警察 抵達現場前歹徒已全數逃離現場。這樣的治安狀況讓民眾感到相當不安。

同天位於海沃德的Southland Mall 同樣遭遇多人搶劫，Sam's Jewelers store被擊破玻璃，預估有40多人進去搶劫，拿走為數不少的商品，現場被人錄影下來。附近的梅西百貨 也被洗劫。

灣區出現多起搶劫事件，民眾議論紛紛，認為可能與950元以下輕罪不罰的政策有關，也對於灣區治安敗壞如此感到非常不滿。