連續第三天 北加又爆多起集體搶劫商店 歹徒全逃

近期灣區 出現多起搶劫事件,令人感到相當擔憂。20日晚間數十名不法之徒闖入核桃溪市區Nordstrom 百貨公司行竊搶劫,21日傍晚又有多人闖入南灣Santana Row 的Lululemon打劫商品,警察 抵達現場前歹徒已全數逃離現場。這樣的治安狀況讓民眾感到相當不安。

同天位於海沃德的Southland Mall 同樣遭遇多人搶劫,Sam's Jewelers store被擊破玻璃,預估有40多人進去搶劫,拿走為數不少的商品,現場被人錄影下來。附近的梅西百貨 也被洗劫。

灣區出現多起搶劫事件,民眾議論紛紛,認為可能與950元以下輕罪不罰的政策有關,也對於灣區治安敗壞如此感到非常不滿。

A large mob robbed Sam’s Jewelers inside Southland Mall, Hayward. PD said they received calls at 5:25 pm today. Witnesses told me 1st wave of robbers involved about 30-40 kids. A 2nd wave with fewer robbers returned to clean it up. Story tonight 11 on Ch 5 ⁦@KPIXtv⁩ pic.twitter.com/1kXj5N4UT2