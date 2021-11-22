連續第三天 北加又爆多起集體搶劫商店 歹徒全逃
近期灣區出現多起搶劫事件，令人感到相當擔憂。20日晚間數十名不法之徒闖入核桃溪市區Nordstrom 百貨公司行竊搶劫，21日傍晚又有多人闖入南灣Santana Row 的Lululemon打劫商品，警察抵達現場前歹徒已全數逃離現場。這樣的治安狀況讓民眾感到相當不安。
同天位於海沃德的Southland Mall 同樣遭遇多人搶劫，Sam's Jewelers store被擊破玻璃，預估有40多人進去搶劫，拿走為數不少的商品，現場被人錄影下來。附近的梅西百貨也被洗劫。
灣區出現多起搶劫事件，民眾議論紛紛，認為可能與950元以下輕罪不罰的政策有關，也對於灣區治安敗壞如此感到非常不滿。
A large mob robbed Sam’s Jewelers inside Southland Mall, Hayward. PD said they received calls at 5:25 pm today. Witnesses told me 1st wave of robbers involved about 30-40 kids. A 2nd wave with fewer robbers returned to clean it up. Story tonight 11 on Ch 5 @KPIXtv pic.twitter.com/1kXj5N4UT2— Da Lin (@DaKPIX) November 22, 2021
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