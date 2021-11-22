金山奢華名店遭洗劫 聯合廣場附近交通限流

大批警車在現場。（讀者提供）

舊金山 知名景區聯合廣場（Union Square）奢侈名牌店在11月19日周五晚間遭到打砸搶，LV店更是被洗劫一空，震驚全美。案件發生之後，市政高層也宣佈附近的交通將會限流，以阻止此類案件再次發生。

舊金山市長布里德（London Breed）和舊金山警察 局長史考特（Bill Scott）在案發後一天舉行發佈會時宣佈，將會限制車輛進入聯合廣場區域。

●布里德：非限制所有車輛

「我們將會做出一些改變，包括車輛如何進入聯合廣場」，布里德說，也就是對於能夠進入聯合廣場的車輛施加限制，而並非是所有的車輛。

史考特說，交通限流的措施，將會讓搶匪們更難以進行搶劫。他指出，周五晚間的案件，搶匪們就是開著車來到名牌店前，打爛玻璃，然後搶走店內商品，然後回到路邊的車輛開車逃走。

●是否影響華埠 交通待觀察

布里德宣布限制部分車輛進入聯合廣場區域 是否影響華埠交通待觀察流政策細節還沒有出台，但是預計會在不久將來就開始實施。聯合廣場和舊金山華埠就只是隔著一條Stockton隧道，大量的公交車，出入華埠的車輛都會途徑兩地，因此聯合廣場新的措施是否會影響華埠交通，有待觀察。

史考特也說，將會增強在聯合廣場一帶的警力，包括讓警察直接在附近巡邏站崗，增加能見度，以達到震懾的效果。目前最新的消息顯示有八人被捕，均是年輕人。地方檢察長博徹思（Chesa Boudin）也在社交媒體上發文，感謝警察局的工作，強調將會重罪（felony）起訴。

●華裔讀者目擊「瘋狂混亂」

案發當晚，有本報華裔讀者參加完華埠的活動之後，正好路過聯合廣場。他形容當時場面極度「瘋狂混亂」，也感謝警察的迅速到場。在社交媒體上瘋傳的視頻中，能夠看到多位華埠中央分局的華裔警員追捕搶匪嫌犯。

時值感恩節、12月的聖誕節和新年節慶時分，許多灣區、甚至是外州的遊客都會來到舊金山的聯合廣場購物。聯合廣場本身也是知名景點，人流密集。案件發生之後，現場民眾拍攝視頻引爆社交媒體，掀起極大討論。舊金山的商品偷竊犯罪問題層出不窮，尤其是藥店Walgreens、Target等關門的新聞不絕於耳。2020年佛洛依德案之後舊金山聯合廣場也曾經發生過打砸搶的事件。

多位零售商代表以及聯合廣場商會代表向媒體發聲，譴責事件之餘也希望恢復消費者的信心，繼續來到舊金山購物。有學者也表示，聯合廣場的名牌旗艦店不會因此關門，因為商家不會放棄這裡的優越地理位置和標誌性所帶來的品牌價值。