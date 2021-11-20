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矽谷巴洛阿圖101公路行人天橋 正式開通

編譯組／巴洛阿圖20日電         
中半島巴洛阿圖市101公路上方的行人與自行車天橋正式開通。（取自官方網站）
中半島巴洛阿圖市101公路上方的行人與自行車天橋正式開通。（取自官方網站）

巴洛阿圖市周六（11月20日）為新的101公路行人與自行車天橋揭幕舉行了剪綵儀式，這個價值2310萬美元的項目提供了一條通往Baylands自然保護區和東Bayshore路設施及企業的新通道。

這架天橋包括一個新的一級步道連接，並將社區與灣區高爾夫球場、灣區自然保護區的步道和自行車道、Byxbee公園和舊金山海灣步道等設施連接起來。

巴洛阿圖市長杜伯義 （Tom Dubois）在一份新聞稿中說：「我很高興看到這座自行車和人行橋的開通，將該市其他地區與灣區全年開放的其他設施連接起來。這是社區期待已久的事情，我希望它在自行車通勤和娛樂方面得到亢分利用。」

新的101公路行人與自行車天橋長約1400英尺，從Bayshore西路登陸點延伸到Bayshore東路登陸點，懸橋在高速公路上，高約30英尺。

這個2300萬美元的項目是通過城市資金和縣、州和私人贈款資助的，包括聖他克拉拉縣的史丹福娛樂緩解基金的550萬美元贈款、谷歌100萬美元贈款、以及大都會交通委員會One Bay Area Grant Program贈款計畫的435萬美元贈款。它是巴洛阿圖市議會2014年通過的基礎設施計畫中的九個關鍵改進項目之一。

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