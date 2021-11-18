49人進攻主場大勝 公羊隊輸了 四分衛妻子扔食物洩憤

49人隊的總教練沙納漢（Kyle Shanahan）接受媒体采访。（记者王子涵/摄影）

洛杉磯 公羊隊四分衛斯塔福（Matthew Stafford）的妻子凱里（Kelly）因向一名說垃圾話的49人球迷扔食物，受到球迷們的爭議。

一名公羊隊球迷在Instgram上要求斯塔福為其妻子失禮的行為做出解釋。「你為什麼要這麼做？請展現出你的禮節，用合適的方式去支持你的丈夫和他的新隊伍。我是一名公羊隊球迷，但是我為你的行為感到羞恥。」

斯塔福本人也不得不出面，對自己在周一晚上的糟糕表現向球迷致歉，並稱自己妻子的行為有失妥當。而凱里也發文道歉：「那名球迷說了很多冒犯我的話，但是我並不是在為我的行為找理由，我嘗試道歉，但是最終我知道是我錯了。」

49人季票擁有者張哲遠表示：「當你置身於橄欖球賽場時，什麼事情都可能發生，我是說那種緊張刺激的攻防對壘，當然也包括垃圾話、口水戰，這就是橄欖球的魅力所在。」張哲遠補充道，「球迷盡量把注意力放在比賽本身，畢竟49人拿下了這場比賽的獲勝。」

周一，舊金山 49人隊在主場迎戰洛杉磯公羊隊，進攻組一改在前幾場比賽中的掙扎表現。在球隊最擅長的地面進攻戰術中，重新找回了節奏。49人近端鋒基特爾（George Kittle ）表示：「我認為我們的教練總是能做出最好的安排，我們只是在盡可能增加身體衝撞，因為這更有利於我們的發揮。」

49人隊的總教練沙納漢（Kyle Shanahan）和公羊隊總教練麥克維（Sean McVay）在被兩隊聘用前是華盛頓大學橄欖球隊的同事。目前，沙納漢對老朋友的戰績是6勝3負。這場比賽的勝利可是說是出乎所有人意料，又是命中註定的。49人開局不順，僅取得3勝5負的戰績，甚至輸給了殘兵敗將的亞利桑那紅雀隊。而公羊隊勢頭正猛，拿下7勝2負，排名國聯西區第二名。然而49人卻在最近兩個多賽季中，保持了對公羊隊五連勝的戰績，球迷戲稱這是「沙納漢對公羊隊的詛咒」。

贏下這場比賽後，49人隊又重新回到了國聯外卡名額的爭奪中。這也是2021賽季，49人在主場拿下的第一場勝利。