加州總檢察長邦塔：調查Instagram對全國年輕人影響

州總檢察長邦塔宣布，對Instagram和Facebook的母公司Meta Platform, Inc.進行全國範圍的調查。（記者劉先進 ／翻攝）

州總檢察長邦塔（Rob Bonta）18日宣布，對Instagram和Facebook的母公司Meta Platform, Inc.進行全國範圍的調查。原因是，儘管該公司知道，使用社媒平台Instagram與兒童和年輕人的身體和心理健康 的傷害有關，但還是向他們推廣。至少全美8個州、跨黨派的總檢察長正在審查Meta公司的行為，以確定是否違反法律或將公眾置於危險之中。

邦塔在聲明中表示，長期以來，Meta公司忽視了Instagram對兒童和青少年的心理健康和福祉造成的破壞。「該適可而止了。我們已經開展了全國性的調查，以獲得有關Meta公司向加州年輕人推廣使用Instagram這一媒平台的答案，並確定Meta公司是否違法。」

調查的目標是，Meta公司為增加年輕用戶的參與頻率和持續時間，所使用的技術，以及這種長期互動使用所造成的傷害，审查可能违反消费者保护法的行为。最近的報告披露，Meta公司的內部研究表明，使用Instagram與年輕人的身體和心理健康傷害風險增加有關，包括抑鬱症、飲食失調，甚至自殺。

邦塔辦公室的聲明說致力於追究Meta等社交媒體公司的責任，特別是當他們的行為可能導致加州最年輕的居民出現傷害時。上個月，邦塔共同領導一個兩黨聯盟，表示支持在聯邦參議院舉行相關聽證會，名為，「保護線上兒童，Facebook、Instagram和心理健康的危害」。

5月，邦塔與43位總檢察長一起，敦促Meta公司放棄為13歲以下兒童推出Instagram版本的計畫。在受到嚴厲批評和媒體令人震驚的報導後，Meta公司於9月宣布暫停開發新平台。

據悉，領導此次調查的，有來自加州、佛州、肯塔基州、麻州 、內布拉斯加州 、新澤西州、田納西州和佛蒙特州等地的兩黨總檢察長聯盟。

麻州總檢察長希利（Maura Healey）聲明說，有報導稱，Meta公司的內部研究表明，其產品對年輕人的心理健康有負面影響，尤其是少女。希利說，他們正在關注這家社交網路巨頭用來增加年輕用戶參與頻率和持續時間的技術，以及持續互動造成的傷害。

希利表示，曾經的Facebook，如今的Meta，未能保護其平台上的年輕人，而是選擇忽視，或者在某些情況下，對已知的對身體和心理健康構成真正威脅的操縱行為，變本加厲，為了利益而剝削兒童。今天，我正在共同領導一個全國性的聯盟，以瞭解這家公司與年輕用戶接觸的情況，確定任何非法的做法，並永遠結束這些虐待行為。Meta公司不能再為了自己的利益，而忽視社交媒體可能對兒童構成的威脅。